Alguém foi eliminado da Dança dos Famosos hoje, domingo (21)? Veja classificação

A kizomba, dança de origem africana, embalou os participantes da Dança dos Famosos 2024 neste domingo (21), no Domingão com Huck, da TV Globo. Sete duplas performaram o ritmo, conhecido pela sensualidade e muita utilização do quadril na execução.

Cada par fez uma apresentação e foi avaliada pelos jurados especialistas Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha. Além disso, também receberam notas de Arlette Sales e Bruna Lombardi.

Veja também Zoeira Diretora de TV Cininha de Paula e filha Maria Maya sofrem acidente e engavetamento de carros no RJ Zoeira Após engravidar mesmo com DIU, influenciadora espera novo bebê após laqueadura em MG

O júri artístico é formado a cada semana por dois artistas convidados, que avaliam a performance sem contextos mais técnicos, mas ainda assim possuem nota válida.

Nenhuma dupla foi eliminada, já que a fase apresentada é classificatória. O destaque da noite foi tanto para Lucy Alves como para Henrique Diaz. Com as respectivas duplas, os dois artistas encantaram jurados e a plateia do programa.

Confira a ordem de apresentação das duplas:

Lexa e Diego Basílio

Micael Borges e Nathália Ramos

Barbara Coelha e Vitor Avellar

Henrique Diaz e Gabi Cardoso

Juliano Floss e Dani Duram

Samuel de Assis e Lari Parison

Lucy Alves e Fernando Perroti

O destaque da edição foi a apresentadora Tati Machado, que assumiu a liderança do grupo ao lado do coreógrafo Diego Maia. Já a última colocação da disputa ficou com o ator Henri Castelli.

CLASSIFICAÇÃO GERAL

As notas das apresentações deste domingo (21) foram definidas pelos jurados especializados, júri artístico e plateia. Confira o ranking após o somatório geral: