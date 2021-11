Vem Enem lista possíveis temas e explica os erros que impedem a nota 1000 na redação

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está em contagem regressiva. Faltam poucos dias para o primeiro dia da prova, marcada para o dia 21 de novembro, e nada pior do que cometer erros que possam diminuir a nota da redação. A seguir, o projeto Vem Enem lista os principais erros que devem ser evitados durante o processo de elaboração do texto, além de apresentar temas que podem surgir na prova deste ano.

Neto Fontenele, professor de português e redação, ressalta a importância de elaborar um texto dissertativo-argumentativo claro, coerente e escrito de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. O texto pode ser dividido em um parágrafo inicial, seguido por dois ou três para o desenvolvimento das ideias, e um final.

“É importantíssimo que as ideias presentes nos parágrafos sejam articuladas entre si, que o texto apresente progressão temática e que o candidato defenda um ponto de vista justificado sobre o tema. Com isso, o candidato conseguirá uma excelente pontuação na prova de redação do Enem”, explica Neto Fontenele. (ASPA DESTACADA)

Principais erros na redação Enem

Segundo o professor Neto Fontenele, a fuga do tema é o principal erro cometido na elaboração do texto. Se o aluno errar a tese, o posicionamento defendido ao longo do texto pode até zerar a redação.

Além da fuga do tema proposto, Neto relaciona outros eventuais problemas:

Não realizar um planejamento prévio de elaboração do texto;

Colocar ideias soltas;

Usar de forma inadequada os argumentos propostos;

Entregar um texto ilegível;

Não ser objetivo e claro;

Cometer erros de português.

Estar atento aos erros de gramática e ortografia é outro ponto importante na elaboração da redação para alcançar uma nota boa. “Os erros de português estão entre os mais frequentes nas produções textuais. Por isso, é importante estar atento à norma padrão da língua. São comuns erros de acentuação, pontuação e ortografia, concordância, regência. Eles empobrecem e dificultam a compreensão do texto. Portanto, todo cuidado é pouco”, enfatiza Neto Fontenele.

Com base nos erros ortográficos, a professora de redação Magali Moura sugere dar atenção a dois pontos principais: vírgula e crase, que impedem a nota máxima, e o cuidado na repetição de palavras. “É preciso que os alunos estudem, além dos sinônimos, os hipônimos, hiperônimos, pronomes demonstrativos e pronomes relativos”, salienta.

Possíveis temas para a redação Enem 2021

O Enem trabalha com eixos temáticos, isto é, temas mais amplos que podem ter um recorte mais específico no Enem. Relacionamos os principais assuntos sugeridos pelos professores Magali Moura e Neto Fontenele que podem cair na redação 2021.

