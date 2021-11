Veja em quais assuntos focar nos estudos para a prova de Ciências da Natureza do Enem

Com 45 questões das matérias de biologia, química e física, a prova de Ciências da Natureza do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorre no segundo dia de avaliação, que, neste ano, será no dia 28 de novembro. Nesse dia, haverá também 45 questões de Matemática e suas Tecnologias. “A prova é bem contextualizada, além do conhecimento específico de cada matéria, o aluno necessita ter atenção na interpretação dos comandos das questões”, explica Alexandre Lima, professor de química.

Em média, entre 15 a 17 questões de cada matéria são cobradas na prova de Ciências da Natureza. É importante lembrar que o Enem utiliza a Teria da Resposta ao Item (TRI) como critério de correção. De acordo com o Inep, o método avalia a correção tendo como base três parâmetros: grau de dificuldade da questão, avaliação da capacitação do aluno de proficiência requisitada, tentativa de acerto do item por acaso (chute).

Áreas de estudo: Biologia, Química e Física

As Ciências da Natureza, ou Ciências Naturais, estudam o meio ambiente e os aspectos da natureza. A biologia analisa os seres vivos e as diferentes formas de vida. Para Lásaro Henrique, professor de biologia, os conteúdos mais presentes referentes a essa disciplina no Enem são ecologia, ciclos biogeoquímicos, fluxo de matéria e energia, biomas e humanidade e ambiente, genética, processos biológicos, bioética, biodiversidade e saúde pública.

“Em análise estatística que fiz do exame de 2009 a 2020, chegamos à conclusão que a ecologia continua sendo a temática mais presente na prova de biologia, principalmente nos assuntos relacionados aos desequilíbrios ambientais, como eutrofização, aquecimento global, magnificação trófica, lixo etc”, afirma Lásaro. No entanto, o professor observou também um aumento de assuntos que envolvem biotecnologia e suas aplicações, os transgênicos, testes de DNA, clonagem, células-tronco, e citologia, referente à membrana plasmática, citoplasma e núcleo.

A química, por sua vez, estuda a matéria, ou seja, tudo que ocupa um lugar no espaço. Alexandre Lima, professor de química, ressalta que no Enem os temas mais relevantes são: a química orgânica, que estuda as funções orgânicas, isomeria e reações orgânicas e química geral com o estudo das ligações químicas e as interações intermoleculares, além dos cálculos de conversão de grandezas química e estequiométricos, que também devem ser estudados.

Outro assunto importante sobre química são as energias envolvendo as reações químicas, equilíbrio químico, estudo do pH e pOH, a eletroquímica, e questões que envolvem o meio ambiente. “É importante o aluno criar rascunhos para entender os conceitos”, afirma Alexandre Lima.

Por fim, a disciplina de física estuda a natureza e os fenômenos que a envolvem. “É muito comum o aluno perguntar: ‘professor isso cai no Enem?’. A resposta é simples, tudo pode cair no Enem. Entretanto, é possível citar temas que são mais relevantes e tem uma maior incidência em provas. Para esse ano, energia, força, circuito e lei de ohm, noções de hidrostática, gravitação e situações envolvendo velocidade e aceleração são boas dicas”, avalia Lindonjonson Feitosa, professor de física.

Lindonjonson ainda sugere dividir os estudos da matéria em duas partes. Na primeira, é interessante ver os conceitos, as leis e a aplicabilidade em situações reais do dia a dia, com o foco em interpretar o que está sendo informado. Já na segunda parte, o professor aconselha em exercitar questões com cálculos. “O aluno deve encontrar uma palavra, uma frase que seja o comando da questão, ao encontrar a resposta estará ficará mais fácil”, conclui.

Competências cobradas

A prova de Ciências da Natureza baseia-se na Matriz de Referência, composta por competências que precisam ser seguidas pelos candidatos:

