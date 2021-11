Saiba como estudar e quais serão os principais temas da prova de matemática do Enem

Estudar diversos conteúdos, de forma simultânea, para alcançar uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), requer disciplina, esforço e força de vontade. E, quando se trata da prova de matemática, o foco precisa ser dobrado, pois são 45 questões exclusivas da matéria, diferente das outras áreas de estudos como Linguagens e Ciências da Natureza, que mesclam outras disciplinas.

A prova de matemática será realizada no dia 28 de novembro, juntamente com a de Ciências da Natureza, totalizando 5 horas de duração. “É fundamental, além do conhecimento, desenvolver estratégias para resolução da prova e administrar o tempo, pois é um exame com grau de exigência extremo, principalmente devido ao número de questões”, afirma Júnior Barata, professor de matemática.

O Enem tem características singulares. É preciso conhecer o método e os tipos de questões usadas na avaliação. O professor apresenta as cinco habilidades necessárias para alcançar uma boa nota na avaliação: leitura, análise, interpretação, inferências e resolução de problemas.

“O aluno deve desenvolver habilidades e competências relacionados aos respectivos objetos do conhecimento estabelecidos na matriz de referência. Identificar o ‘comando’ (o que o enunciado realmente solicita) da questão, bem como ser cuidadoso com os ‘distratores’, pois eles podem induzir o candidato a cometer um equívoco”, ressalta Júnior Barata.

Principais temas e dicas para a prova de matemática do Enem 2021

De acordo com o professor, a prova apresenta uma estrutura que segue os seguintes temas:

Funções;

Razões e proporções;

Grandezas e suas relações;

Analise Combinatória e Probabilidade;

Estatística e análise de gráficos e tabelas;

Geometrias (plana, espacial, analítica e trigonometria básica);

Sistema métrico decimal e as relações de transformações entre unidades de medida.

Júnior Barata ainda sugere que o candidato realize pequenos simulados, de 10 em 10 questões - encontradas em banco de dados -, e priorize o tempo estabelecido pelo Enem, como, por exemplo, de quatro minutos para cada item da prova. Além disso, é aconselhável a não utilização de calculadoras, pois no dia da avaliação o uso será proibido.

Outra dica importante pontuada pelo professor é para o momento da resolução das questões no dia da prova do Enem. De preferência, leia toda a prova, sinalize quais questões são mais fáceis de responder e priorize essas. Em seguida passe para as questões de nível médio e complexo.

A correção da prova do Enem é realizada por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI), que valoriza as questões médias e fáceis. Com isso, é interessante não perder tempo nas questões mais difíceis pois não serão tão valorizadas durante a contagem de pontos final. “Lembrando que o TRI será importantíssimo para uma boa pontuação e, consequentemente, lograr êxito na aprovação”, salienta o professor.

Use a nota do Enem

A Unifor preparou um ambiente especial para os alunos tirarem as principais dúvidas sobre o Enem. Por meio de cadastro no portal oficial do Vem Enem, os estudantes podem conferir apostilas, vídeos de professores, simulados e outros conteúdos para potencializar os resultados na prova, tudo de forma gratuita.

O ingresso dos alunos na Unifor pode ser realizado com a nota obtida no Enem, o que facilita o acesso dos estudantes. Saiba mais em:

Site: unifor.br/enem

