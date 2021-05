Uece adia provas da primeira fase do vestibular em decorrência da pandemia de Covid-19

As provas da primeira fase do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece) foram adiadas, conforme anunciou a instituição nesta quinta-feira (13). O exame estava marcado para 30 de maio. O comunicado indica que o adiamento considera o atual estágio da pandemia de Covid-19 no Ceará.

Segundo a Uece, a nova 'data provável' para realização do exame é de 13 de junho. A mudança ainda deve ser confirmada e anunciada posteriormente de forma oficial, pela Comissão Executiva do Vestibular.

O decreto estadual com medidas de enfrentamento permite a realização de concursos e seleções públicas presenciais. A Uece ressaltou que as provas do vestibular mobilizam cerca de 16,2 mil pessoas, entre 13,4 mil candidatos e 2,8 mil colaboradores.

As inscrições para o vestibular se encerraram em 18 de abril. São ofertadas 1.246 para os cursos de Fortaleza e 1.134 para as unidades do interior do Ceará, para o semestre letivo de 2021.1.

Provas

A prova da primeira fase é composta de 85 questões, distribuída entre Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática e Linguagens e Códigos. Os locais de provas e outras informações serão divulgados em 27 de maio.

As provas da segunda fase, que ocorreriam em 20 e 21 de junho, também devem ser adiadas. Nesta etapa do vestibular, os candidatos realizam uma redação e três provas específicas, a depender do curso escolhido.