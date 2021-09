Teste de nível do Imparh encerra inscrições nesta terça-feira (21)

As inscrições para participar da seleção do Teste de Nível do Centro de Línguas, do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), terminam nesta terça-feira (21). Ao todo, são ofertadas 606 vagas nos cursos de inglês, espanhol, português, francês, italiano, japonês e alemão.

Os interessados em se candidatarem a uma das oportunidades devem acessar o formulário eletrônico até 23h59min. É necessário desembolsar uma quantia de R$ 80, referente à taxa de inscrição.

Quem pode participar

O Teste de Nível da instituição é voltado para quem deseja ingressar entre o segundo e o penúltimo semestre de um dos cursos do Centro de Línguas. Conforme as vagas remanescentes, os candidatos podem se inscrever para realizar uma prova objetiva que abordará os conhecimentos específicos da língua escolhida e do semestre selecionado.

Para participar, além do prévio conhecimento no idioma, o interessado deve já ter concluído o ensino médio ou estar, no mínimo, cursando o 9° ano do Ensino Fundamental e ter a idade mínima de 14 anos completos até a data do encerramento das inscrições.

Como será o processo seletivo

A seleção será composta pela aplicação de prova objetiva, composta por 25 questões, sobre conhecimentos específicos da língua escolhida pelo participante e terá caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para acontecer no dia 2 de outubro. A matrícula dos aprovados deve ser no dia 11 de outubro.

