Prazo para solicitação de reaplicação do Encceja é prorrogado até sábado (4)

O prazo para solicitar a reaplicação do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 foi estendido até o próximo sábado (4) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

Os candidatos têm até as 23h59m da data para fazer o pedido no site do programa. O motivo da prorrogação, segundo o Inep, foi a suspensão do sistema para “ajustes pontuais” na terça-feira (31).

O Encceja 2020 foi aplicado no domingo (29) em todo o País. O exame é realizado pelo instituto, desde 2002, em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de Educação.

A participação no Encceja é voluntária, gratuita — para quem não faltou à última edição — e destinada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada.

REAPLICAÇÃO DO ENCCEJA

O Inep recebe até sábado os pedidos de reaplicação da prova. A oportunidade é apenas para participantes que tiveram problemas logísticos no domingo ou sintomas de doenças infectocontagiosas na véspera ou no dia da aplicação.

A reaplicação será nos dias 13 e 14 de outubro. É necessário comprovar a condição que motivou a ausência e os casos serão analisados individualmente.

No momento da solicitação, a pessoa deverá inserir, obrigatoriamente, documento legível que comprove a condição. É necessário constar o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição, o código da Classificação Internacional de Doença (CID 10), além da assinatura e da identificação do profissional que realizou o diagnóstico, com o registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente, assim como a data do atendimento. O documento precisa ser anexado em formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2 MB.

Já para pedir a reaplicação por problemas logísticos, é necessário que o participante esteja enquadrado nas situações previstas no edital do Encceja 2020. Desastres naturais ou falta de energia elétrica que prejudicaram a aplicação do exame, por exemplo, são alguns dos contextos que permitem a solicitação.

COMO FUNCIONA O ENCCEJA

O exame realizado no domingo contou com quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma redação.

Para a certificação do ensino fundamental, o participante foi avaliado em ciências naturais; matemática; língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação; história e geografia.

Já no caso do ensino médio, foram verificados os conhecimentos em ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias e redação; e ciências humanas e suas tecnologias.

APROVAÇÃO

O participante será considerado aprovado se atingir o mínimo de 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento.

Para atingir a proficiência em língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes e educação física, no ensino fundamental; e em linguagens, códigos e suas tecnologias, no ensino médio, o participante deverá obter, ainda, pontuação igual ou superior a 5 pontos na redação. Nesta edição, o tema da dissertação foi "Combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil".

CERTIFICAÇÃO

Embora seja aplicado pelo Instituto, a emissão do certificado e da declaração de proficiência é responsabilidade das secretarias de Educação e dos institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia que firmam termo de adesão ao exame.