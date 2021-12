Google oferece 26 cursos gratuitos para jovens e adolescentes aprendizes

O Google Ateliê Digital está com inscrições abertas para 26 cursos gratuitos online. As oportunidades de aprimoramento de habilidades e crescimento profissional são destinadas a jovens e adolescentes aprendizes. Os interessados podem se candidatar através do site do projeto.

A iniciativa, fruto de uma parceria entre o Cresça com o Google e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), disponibiliza capacitações das mais variadas áreas, com duração entre 1 horas e 40 horas de conteúdo e de qualificação.

Entre as capacitações disponíveis na plataforma, é possível acessar “Como falar em público”, “Networking eficiente”, “Fundamentos do marketing digital” , “Gerenciamento de Projetos com Ferramentas Digitais”, “Desenvolva seus negócios em outros Países”, "Fundamentos do marketing digital", “Promova sua Empresa com Publicidade Online” e outros.

Cursos disponíveis

Aprenda a planejar reuniões (1 hora de duração)

Aumente sua produtividade no trabalho (1 hora de duração)

Cloud Onboard Online (8 horas de duração)

Como editar seu currículo (1 hora de duração)

Como falar em público (1 hora de duração)

Conecte-se com os clientes em dispositivos móveis (1 hora de duração)

Crie confiança com a autopromoção (1 hora de duração)

Crie um currículo (1 hora de duração)

Desenvolva seus negócios em outros países (1 hora de duração)

Encontre seu novo trabalho (1 hora de duração)

Entenda as necessidades e o comportamento on-line dos clientes (1 hora de duração)

Entenda os conceitos básicos da codificação (1 hora de duração)

Entenda os conceitos básicos do aprendizado de máquina (1 hora de duração)

Fundamentos do marketing digital (40 horas de duração)

Garanta que seus clientes encontrem você online (3 horas de duração)

Gere conteúdo para promover sua empresa (1 hora de duração)

Gerencie um projeto com ferramentas digitais (6 horas de duração)

Introdução à comunicação corporativa (1 hora de duração)

Introdução ao bem-estar digital (1 hora de duração)

Leve sua empresa para a web (1 hora de duração)

Melhora a segurança da sua empresa online (1 hora de duração)

Networking eficiente (1 hora de duração)

Promova sua empresa com publicidade online (3 horas de duração)

Técnicas para negociar seu salário (1 hora de duração)

Transmita suas ideias com textos e imagens (1 hora de duração)

Use o Google para encontrar um novo emprego (6 horas de duração)