Gabaritos do Encceja 2020 são divulgados nesta quarta-feira (1º); veja

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta quarta-feira (1º), os gabaritos oficiais das provas objetivas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020. Interessados em conferir as respostas devem acessar o site do sistema.

Os cadernos de questões também foram disponibilizados nesta quarta. No entanto, o resultado oficial das provas, com pontuação de cada candidato, ainda não tem data para divulgação.

O Encceja 2020 é destinado a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada. O exame foi aplicado nesse domingo (29) em todo o Brasil após ter sido adiado.

Realizado pelo Inep desde 2002, o exame conta com a colaboração de secretarias de Educação estaduais e municipais. A participação no Encceja é voluntária e gratuita — para quem não faltou à última edição.

Aprovação

Caso o participante atinja o mínimo de 100 pontos em cada uma das áreas do conhecimento é considerado aprovado.

Para atingir a proficiência em língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes e educação física, no Ensino Fundamental; e em linguagens, códigos e suas tecnologias, no Ensino Médio, o participante deverá obter, ainda, pontuação igual ou superior a cinco pontos na redação, cujo tema foi "Combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil" nesta edição.

Falta

Quem não compareceu às provas deve justificar a ausência para se inscrever gratuitamente no Encceja 2021. A falta deve ser justificada nos termos do edital do exame, e alguns documentos serão necessários nesse processo.

O Inep aceita, entre justificativas, situações como assalto ou furto, acidente de trânsito, casamento ou união estável, morte na família e maternidade como justificativas para as faltas. Nesses casos, participantes devem providenciar e guardar documentos que comprovem os motivos de ausência.

Se o candidato tiver mostrando sintomas de Covid-19 e, em razão disso, ter perdido o Encceja 2020, pode pedir reaplicação da prova.

Reaplicação do Encceja

O Inep recebe até o próximo sábado (4) pedidos de reaplicação da prova, cuja nova aplicação ocorrerá nos dias 13 e 14 de outubro.

A oportunidade, porém, é direcionada apenas a para participantes que tiveram problemas logísticos no domingo ou sintomas de doenças infectocontagiosas na véspera ou no dia do exame. Candidatos devem comprovar condição que motivou a ausência, e os casos serão analisados individualmente.

Certificação

Apesar de ser aplicado pelo Instituto, emissão de certificado e da declaração de proficiência ficam a cargo das secretarias de Educação e dos institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia que aderiram ao exame.