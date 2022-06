Enem 2022 libera resultado do atendimento especializado

Participantes que solicitaram atendimento especializado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem conferir se tiveram a solicitação aceita. Caso o recurso não tenha sido aceito, o inscrito pode fazer um recurso contra o resultado até o próximo domingo (12), quando encerra o prazo. O resultado do recurso será divulgado no dia 22 de junho.

Entre as condições previstas no edital para solicitar o atendimento especializado, estão: baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista, discalculia, gestante, lactante, idoso, estudante em classe hospitalar e/ou pessoa com outra condição específica.

Tanto os recursos de acessibilidade quanto o tratamento pelo nome social são um direito dos participantes do Enem que requeiram desde que comprovem a necessidade, conforme o edital. Pelo cronograma, os candidatos que desejam ter tratamento por nome social poderão fazer a solicitação entre 23 e 28 de junho. O resultado e o prazo inicial para os recursos têm início no dia 5 de julho, terminando no dia 10 do mesmo mês e o resultado dos recursos será divulgado no dia 15.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior, por meio de bolsas de estudos em faculdades privadas (Prouni), Financiamento Estudantil do Governo (Fies) e vagas em faculdades públicas (Sisu).

A próxima edição está marcada para ser realizada nos dias 13 e 20 de novembro. As provas incluem questões sobre as quatro áreas do conhecimento, além de uma redação. Para esta edição, o número de inscritos teve um aumento de 11,6% em relação à edição de 2021, que teve 3.040.908 confirmações, segundo o Ministério da Educação (MEC).

Do total de participantes confirmados, 2.028.353 (59,72%) são isentos da taxa de inscrição e 1.368.244 (40,28%) são pagantes.

Cronograma do Enem 2022

• Inscrições para o Enem 2022: 10 a 21 de maio de 2022

• Prazo para pagamento da taxa de inscrição: 10 a 27 de maio de 2022

• Solicitação de atendimento específico e especializado: 10 a 21 de maio de 2022

• Solicitação de uso do nome social: 23 a 28 de junho de 2022

• Divulgação dos locais da prova: Ainda não divulgado

• Aplicação das provas do Enem 2022: 13 e 20 de novembro de 2022

