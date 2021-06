Enem 2021 será realizado em novembro, anuncia ministro da Educação

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, informou que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 será aplicado nos dias 21 e 28 de novembro deste ano.

A notícia foi publicada pelo ministro no Twitter, na noite desta segunda-feira (31). As inscrições, informou, começam no dia 30 de junho e seguem até 14 de julho.

Legenda: Milton Ribeiro informou as datas do Enem 2021 em publicação no Twitter Foto: Reprodução

Segundo Ribeiro, as versões impressa e digital do exame serão nas mesmas datas.

Os editais, disse o ministro serão publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) "ainda nesta semana".

Possibilidade de adiamento

No último dia 14, Milton Ribeiro já indicou que o exame seria realizado "entre outubro e novembro", mas não tinha divulgado as datas. Após o vazamento de um documento do MEC que indicava o adiamento para 2022, ele garantiu que a prova seria ainda este ano.

O despacho interno do Inep, divulgado pelo portal G1 no dia 13 de maio, informava que o exame aconteceria nos dias 16 e 23 de janeiro do ano que vem. No entanto, Ribeiro afirmou que a possibilidade era uma conversa de bastidor.

"Foi um documento em que se discutia. Está tudo previsto. Tudo indica que lá para outubro, novembro. A data vai ser verificada de acordo com o andamento da pandemia", disse Ribeiro.

Exame Nacional do Ensino Médio

Realizado anualmente, o Enem é o maior exame para ingresso no ensino superior do País, com milhões de inscrições em todo o território nacional todos os anos.

As notas do Enem podem ser usadas para participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A edição 2020 do exame só foi realizada em janeiro de 2021 por causa da pandemia.

