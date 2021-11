Enade: quando é, o que é a prova e quem deve fazer

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2021 acontece neste domingo (14) para avaliar o rendimento de alunos de instituições de ensino superior, além de dar nota aos respectivos cursos. Edição diz respeito a avaliação de 2020, que teve de ser adiada devido à pandemia.

A edição que avaliará os rendimentos de 2021 também foi adiada e deve acontecer em 2022, em data ainda não definida. O Enade é realizado Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A seguir, conheça o Enade, saiba para que serve e veja quem deve fazer:

O que é o Enade?

O Enade é uma prova nacional organizada pelo Governo Federal para medir o desempenho de estudantes de cursos superiores (bacharelados, licenciaturas e superiores de tecnologia).

O exame é aplicado nos estudantes que estão ingressando e concluindo os cursos.

A cada ano, o chamado Ciclo Avaliativo do Enade define as áreas de conhecimentos que terão as graduações avaliadas. Cada área tem estudantes avaliados a cada três anos.

Quais os cursos avaliados no Enade 2021?

Licenciatura

Artes Visuais;

Ciência da Computação;

Ciências Biológicas;

Ciências Sociais;

Educação Física;

Filosofia;

Física;

Geografia;

História;

Letras - Inglês;

Letras - Português;

Letras - Português e Espanhol;

Letras - Português e Inglês;

Matemática;

Música;

Pedagogia;

Química.

Bacharelado

Ciência da Computação;

Ciências Biológicas;

Ciências Sociais;

Design;

Educação Física;

Filosofia;

Geografia;

História;

Química;

Sistemas de Informação.

Tecnólogo:

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação;

Tecnologia em Redes de Computadores.

Questionário do estudante

Os aptos a fazerem o Enade este ano devem preencher um questionário com o cadastro de estudante, disponível até as 23h59 deste sábado (13) no site do Sistema Enade

O participante terá acesso ao cartão de confirmação da prova com todas as informações após a realização do questionário, que conta com 68 questões e 11 perguntas sobre possíveis repercussões da crise sanitária da Covid-19.

O que cai no Enade?

As questões do Enade são sobre os componentes específicos de cada curso de graduação. Na formação geral, são 10 questões, sendo oito de múltipla escolha e duas abertas.

Os componentes específicos possuem 27 questões de múltipla escolha e três discursivas. No dia da prova, os alunos também preencherão um questionário de percepção do exame, com perguntas qualitativas de múltipla escolha.

Cronograma do Enade 2021

Prova: domingo, 14 de novembro

Horário de Brasília:

12h: abertura dos portões

13h: fechamento dos portões

13h30: início da prova

17h30: fim da prova