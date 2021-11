Multinacional de tecnologia abre inscrições para programa global de estágio

Universitários de cursos de tecnologia como Ciência e Engenharia da Computação, Engenharia de Software e Sistemas de Informação, de qualquer parte do mundo, podem se inscrever para a próxima turma do Programa de Estágio de Inverno para Engenheiros de Software, realizado pela VTEX – multinacional brasileira de comércio digital para grandes empresas e varejistas. As inscrições estão abertas até 14 de dezembro, neste link.

Ao longo do programa que terá duração de três meses, os universitários serão desafiados a construir e manter uma solução para um problema específico identificado pelo time da VTEX, que poderá ser utilizada em larga escala, por mais de 2.500 lojas on-line atendidas pela empresa em 32 países.

A atuação poderá ser de forma presencial ou remota, respeitando as orientações sanitárias relacionadas à pandemia em cada local. Caso opte por trabalhar presencialmente, o estagiário atuará somente nos hubs de tecnologia da empresa no Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), João Pessoa (PB) e Lisboa (Portugal). Além da bolsa-estágio, o programa oferece vale alimentação/refeição, reembolso de 40% para curso de línguas, pacote home office (caso se aplique) e opção de Gympass.

“Por três meses, os universitários e universitárias selecionados se tornam responsáveis por projetos, que visam otimizar processos internos e melhorar a experiência de compra e venda para milhares de consumidores ao redor do mundo”, explica Mariana Gomes, líder do Programa de Estágio para Engenheiros de Software da VTEX. Mariana também explica que os estagiários durante esse tempo vão conhecer e vivenciar a cultura da empresa, por meio da participação no processo de desenvolvimento de software com os melhores profissionais do mercado.

Mulheres recebem amadrinhamento durante processo seletivo

Desde 2020, a multinacional oferece a todas as pessoas que se identificam com o gênero feminino a possibilidade de uma sessão de amadrinhamento durante o processo seletivo. A iniciativa consiste na indicação de uma engenheira de software da empresa para conversar com as selecionadas e deixá-las confortáveis para demonstrar seus conhecimentos e habilidades antes da entrevista técnica.

“Esse encontro ajuda as estudantes a criarem referências de gênero genuínas com as mulheres que atuam na VTEX. Por meio dessas conversas e trocas de experiências, nosso objetivo é mostrar às candidatas que a VTEX proporciona um ambiente que respeita e acolhe o jeito de ser de cada pessoa, e que elas estão sendo avaliadas por uma equipe que já as enxerga como profissionais de tecnologia, independentemente do resultado do desafio”, afirma Mariana Gomes.

Alguns resultados da edição de 2022 do Programa de Estágio de Verão para Engenheiros de Software, que tem início previsto para dezembro deste ano, comprovam a importância do amadrinhamento, que teve adesão de 100% das candidatas. Pela primeira vez, nenhuma estudante desistiu do processo na etapa técnica, e as mulheres representaram 60% dos candidatos.

Cronograma da seleção:

Até 14 de dezembro de 2021: inscrições

10 de fevereiro de 2022: divulgação da lista de pessoas admitidas no programa

De junho a agosto de 2022: realização do Programa de Estágio de Inverno para Engenheiros de Software

