Enade 2021 acontece neste domingo para 490 mil estudantes de todo o Brasil

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2021 será aplicado neste domingo (14) para cerca de 490 mil acadêmicos ingressantes e concluintes de cursos de graduação de níveis superior e técnico. Os portões dos locais de prova abrem às 12h e fecham às 13h30, no horário de Brasília. A prova ocorrerá das 13h30 às 17h30.

Conforme o edital, os estudantes habilitados deverão apresentar documento oficial com foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdência Social, por exemplo) e o cartão de confirmação da inscrição no Enade para ter acesso à prova, que deverá ser preenchida com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Todos eles terão ainda que estar com máscara de proteção contra a Covid-19 e ter álcool em gel para higienizar as mãos quando necessário. Água e lanche também estão autorizados.

Por outro lado, os estudantes não poderão portar objetos eletrônicos, artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares), protetor auricular, relógio e quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets.

Casos esses itens sejam levados, deverão ser desligados e guardados no envelope porta-objetos, que será disponibilizado pelos fiscais da prova.

Cursos

Neste ano, o Enade avaliará os acadêmicos dos cursos de bacharelado das áreas de Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Design e Educação. Entre as licenciaturas, os alvos serão os cursos de Artes Visuais, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras/Português, Letras/Inglês, Matemática, Música, Pedagogia e Química.

Também foram incluídos os estudantes de cursos superiores de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação e tecnologia em Redes de Computadores.

Formato

O Enade 2021 será composto por uma prova com 40 perguntas. O conteúdo é dividido entre 10 questões de formação geral, com temas comuns a todos os cursos, e 30 questões de componente específico, com perguntas próprias de cada área. Quanto ao formato das questões, são, no total, cinco questões discursivas e 35 de múltipla escolha. Os estudantes terão 4 horas para realizar a prova.