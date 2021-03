Cursos on-line na área de Tecnologia são oferecidos pelo Ministério da Economia

A Escola do Trabalhador 4.0, uma iniciativa do Ministério da Economia, em parceria com a Microsoft, está oferecendo cursos gratuitos na área de Tecnologia. A Escola visa capacitar mais de cinco milhões de jovens e adultos em habilidades digitais com foco na empregabilidade até 2023.

Serão disponibilizados outros 41 cursos na plataforma de ensino remoto, durante os meses de abril, maio e junho, nas trilhas ‘Produtividade’ e ‘Introdução à programação’. Todos os cursos acontecem de forma on-line e com certificado de conclusão.

Os primeiros seis cursos gratuitos disponíveis na Escola do Trabalhador 4.0 da trilha ‘Letramento Digital’ são: Trabalhe com Computadores, Acesse Informações Online, Comunique-se Online, Crie Conteúdo Digital, Colabora e Gerencie Conteúdos Digitais e Participe Online com Segurança e Responsabilidade.

As oportunidades são destinadas a trabalhadores maiores de 18 anos, que queiram se reinventar e se preparar para as novas demandas do mercado de trabalho, principalmente com foco no ambiente digital. Os interessados podem se inscrever gratuitamente no site do projeto.

