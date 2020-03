Prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, é diagnosticado com coronavírus

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, de 44 anos, foi diagnosticado com o novo coronavírus e está infectado. A informação foi divulgada na noite desta sexta-feira (20).

Em nota, a prefeitura informou que mesmo assintomático, o político realizou exame para detecção do coronavírus, orientado por especialistas, já que manteve contato com pessoas positivadas, e também testou positivo. O irmão do político, o senador Prisco Bezerra (PDT-CE), de 47 anos, já havia testado positivo para doença nesta quinta-feira (19).

Segundo a assessoria da prefeitura, Roberto Cláudio passa bem e, por medida de precaução, antes mesmo do resultado, já estava isolado, em quarentena, trabalhando em regime de home office.

Mais informações serão repassadas por Roberto Cláudio nesta sábado (21), através de uma live no perfil do Facebook. O político irá falar como manterá sua rotina de trabalho na capital cearense, diante do quadro de calamidade no País causada pelo Covid-19.

Na última quarta-feira (18), a vice-governadora do Estado, Izolda Cela, de 59 anos, também testou positivo para o novo coronavírus. Ela apresentou sintomas gripais e, após exame, constatou a doença.

Outras autoridades cearenses foram diagnosticadas com a doença. São elas: o líder do Governo Camilo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Júlio César Filho (Cidadania), o ex-prefeito de Sobral e marido de Izolda, Veveu Arruda (PT), o ex-deputado estadual e pré-candidato pelo PSDB à Prefeitura de Fortaleza, Carlos Matos e o deputado Raimundo Gomes de Matos (PSDB).

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

INFOGRÁFICO: Nº de casos confirmados

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.