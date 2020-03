Ceará tem 68 casos confirmados de coronavírus, diz Secretaria da Saúde

O Ceará tem 68 casos confirmados de coronavírus, de acordo com boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) nesta sexta-feira (20). Do total de casos confirmados, 63 são só em Fortaleza. Além da Capital, foram registrados casos confirmados nas cidades de Aquiraz (1), Fortim (1), Juazeiro do Norte (1) e Sobral (1). Outro caso é de um paciente de São Paulo, que teve a confirmação da doença no Ceará.

A partir de agora, a Sesa não vai mais divulgar o número de casos suspeitos da doença, nem o de descartados. No boletim divulgado na quinta-feira (19), o estado registrava 766 casos sob investigação.



Transmissão comunitária

Ainda segundo Dr. Cabeto, o Ceará já conta com transmissão comunitária da doença, ou seja, pessoas que foram infectadas dentro do próprio estado e não estiveram no exterior. Até então, os casos diziam respeito a pessoas que estiveram em outros estados e países já impactados pelo vírus.

"Isso faz mudar as estratégias. Pessoas que têm formas leves da doença, se não estiverem no grupo de maior risco, não precisam procurar as unidades de saúde. É mais importante, do ponto de vista epidemiológico, mapear os casos graves para nos anteciparmos e eles terem melhor evolução", aponta o gestor da pasta.