Fortaleza decreta ponto facultativo até dia 27 para servidores municipais

Diante do avanço dos casos de coronavírus no Estado e dos riscos de contaminação pela Covid-19, a Prefeitura de Fortaleza resolveu decretar ponto facultativo para os servidores municipais durante uma semana, a partir desta segunda-feira (23) até a próxima sexta-feira (27). O decreto foi assinado pelo prefeito Roberto Cláudio nesta sexta-feira (20). O Ceará tem 55 casos confirmados, de acordo com anúncio da secretaria estadual da Saúde (Sesa) na tarde desta segunda-feira (16). O decreto não vale para aos servidores da Saúde, que vão cumprir o expediente ou plantão normalmente. Os serviços de limpeza pública, segurança, fiscalização de trânsito e salva vidas também vão funcionar em regime normal, segundo a Prefeitura.

E os serviços referentes ao próprio funcionamento da Prefeitura, como gestão orçamentária, de pessoal, transporte e logística, por exemplo, também não se incluem no decreto. Coronavírus no Ceará O secretário da Saúde do Ceará, Carlos Alberto Martins Rodrigues, o Dr. Cabeto, confirmou que o Ceará já tem transmissão comunitária do novo coronavírus. São os casos em que não é possível identificar a origem da contaminação. "Isso muda um pouco a perspectiva epidemiológica", destacou o gestor. E reforçou a importância do isolamento domiciliar para reduzir o número de contágios.