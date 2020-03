Autoridades cearenses são diagnosticadas com coronavírus; veja quem são

Novos casos de coronavírus foram diagnosticados no Ceará, nesta quarta-feira (18). Pelo menos quatro políticos cearenses anunciaram que deram positivo para a doença.

Entre eles, estão o líder do Governo Camilo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Júlio César Filho (Cidadania), a vice-governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), o ex-prefeito de Sobral e marido de Izolda, Veveu Arruda (PT), e o ex-deputado estadual e pré-candidato pelo PSDB à Prefeitura de Fortaleza, Carlos Matos. Nesta quarta, as sessões na Assembleia foram suspensas por conta da confirmação de um caso da doença dentro do Legislativo.

Eles informaram que procuram um médico para fazer o teste para o COVID-19 quando apresentaram os primeiros sintomas da doença, como dor de cabeça, tosse e coriza. Todos eles também informaram que estão em isolamento domiciliar.

Na terça (17), o número de casos diagnosticados de coronavírus no Estado passou de nove para 11, conforme último boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). A atualização da quantidade de casos deve ser divulgada pela Secretaria no fim da tarde desta quarta.