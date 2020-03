Deputado Júlio César revela diagnóstico positivo para o coronavírus

Os deputados estaduais Júlio César Filho (Cidadania) e Leonado Araújo (MDB), foram diagnosticados com coronavírus. Júlio César, líder do governo na Assembleia Legislativa, divulgou em sua conta no Instagram o resultado do exame. O diagnóstico de Araújo foi confirmado pelo presidente da AL, deputado José Sarto (PDT), a outros deputados. Júlio César e Leonardo Araújo fizeram o teste para confirmar a infecção, por orientação do secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto. A Assembleia Legislativa interditou o plenário mas ainda não se posicionou sobre como ficarão as atividades da Casa.

Depois de apresentar sintomas de virose no fim de semana, Júlio César já havia realizado teste para diagnóstico de dengue, que deu negativo. Em nota, o parmanentar afirma apresentar apenas sintomas leves e que ele e seus assessores ficarão de quarentena.

"Reitero que desconheço ter tido contato com pessoas diagnosticadas ou com suspeita de contaminação pelo Covid-19. Reforço o compromisso de todos com o isolamento e com os cuidados para evitar a propagação desse vírus altamente contagioso".

Júlio César esteve, na terça-feira (17), na Assembleia Legislativa. Ele e Leonardo Araújo (MDB) fizeram exames na tarde de terça.

O mais recente balanço da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) confirmou 11 casos de coronavírus no Ceará.

Tire as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

INFOGRÁFICO: Nº de casos confirmados

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.