Com sintomas, dois deputados cearenses aguardam resultado de exame sobre o coronavírus

Dois deputados estaduais cearenses estão com suspeita de infecção pelo coronavírus. Júlio César Filho (Cidadania) e Leonardo Araújo (MDB) fizeram exames para detectar ou descartar a doença nesta terça-feira (17). Ambos apresentaram sintomas e resolveram fazer o teste.

Líder do governo na Assembleia, Júlio César apresentou os sintomas de virose no fim de semana. Como fez exame para dengue e deu negativo, ele foi orientado pelo secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto, a realizar o teste. Júlio César está em isolamento domiciliar.

Ele diz estar com sintomas leves e aguarda o resultado do exame. "Posso ter tido contato com alguém contaminado, mas sem saber", afirma o parlamentar.

Leonardo Araújo também fez os testes hoje, mas diz que por "precaução". O parlamentar disse ter apresentado sintomas "leves" e citou também dores no estômago.

Leonardo Araújo resolveu cancelar compromissos do seu gabinete parlamentar Foto: Reprodução

Os dois aguardam o resultado dos exames.

Medidas

A Assembleia Legislativa determinou uma série de medidas para o combate ao vírus. O acesso ao prédio do Legislativo está restrito e as atividades também foram reduzidas.