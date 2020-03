Ex-deputado cearense Carlos Matos tem diagnóstico positivo para coronavírus

O ex-deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Fortaleza do PSDB, Carlos Matos, recebeu diagnóstico positivo para o coronavírus nesta quarta-feira (18).

Nas redes sociais, o ex-deputado, que também é médico, afirmou que apresentou quadro clínico com dor de cabeça e coriza. Ele procurou um pneumologista e se submeteu ao teste do Covid-19 no Lacen.

O PSDB Ceará anunciou que manterá as atividades da sede do partido com funcionários trabalhando em suas casas.

Casos

Hoje, o deputado Júlio César Filho (Cidadania), líder do Governo na Assembleia Legislativa, confirmou que está contaminado pelo coronavírus.

Depois de apresentar sintomas de virose no fim de semana, Júlio César já havia realizado teste para diagnóstico de dengue, que deu negativo. Em nota, o parmanentar afirma apresentar apenas sintomas leves e que ele e seus assessores ficarão de quarentena.

"Reitero que desconheço ter tido contato com pessoas diagnosticadas ou com suspeita de contaminação pelo Covid-19. Reforço o compromisso de todos com o isolamento e com os cuidados para evitar a propagação desse vírus altamente contagioso".

O deputado Leonardo Araújo (MDB) também realizou o teste, mas o resultado foi negativo. Ele refazerá o exame em sete dias.