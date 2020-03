Senador cearense Prisco Bezerra testa positivo para novo coronavírus

Mais uma autoridade do Ceará está com o novo coronavírus. O senador Prisco Bezerra (PDT-CE) realizou o exame para detecção do coronavírus e testou positivo, informou uma nota da assessoria do parlamentar, na noite desta quinta-feira.

Segundo o comunicado, o congressista, que era suplente de Cid Gomes (PDT) e assumiu a vaga após a licença do ex-governador do Cerá, apresenta sintomas semelhantes a um quadro gripal, como tosse e febre.

"O senador passa bem e, por medida de precaução, antes mesmo de conhecer o resultado, já estava isolado, em quarentena, trabalhando em regime de home office. Nesta sexta-feira (20/03), participa da primeira sessão remota do Senado Federal, onde será votado, por meio de aplicativo, o projeto de decreto legislativo 88/2020 do Governo Federal, que reconhece o estado de calamidade pública no País em razão da pandemia global causada pelo coronavírus", informa a assessoria de Prisco.

Entre as autoridades do estado que testaram positivo para a doença, estão a vice-governadora do Ceará, Izolda Cela, seu marido, Veveu Arruda, ex-prefeito de Sobral, o líder do Governo Camilo na Assembleia Legislativa, Júlio César Filho (PPS), e Carlos Matos, ex-deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Fortaleza do PSDB.