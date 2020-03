Vice-governadora Izolda Cela tem diagnóstico positivo para coronavírus

A disseminação do coronavírus chegou ao centro do poder estadual cearense. A vice-governadora do Estado, Izolda Cela, de 59 anos, testou positivo para o novo coronavírus e está infectada. Ela apresentou sintomas gripais e, após exame, constatou a doença.

É provável que ela tenha contraído o vírus do seu esposo, o ex-prefeito de Sobral Clodoveu Arruda, o Veveu, que também testou positivo para a doença. O político chegou ao Ceará no fim da semana passada, após viagem a Portugal.

Só após a chegada, ele apresentou sintomas e resolveu fazer exames. Veveu encontra-se em Sobral e Izolda está em Fortaleza.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.