Grupo Simpex e Desart lançam condomínio no Passaré

Apesar da instabilidade do cenário econômico atual do País, adquirir o próprio imóvel e sair do aluguel pode ser um sonho mais próximo para alguns fortalezenses. Com a redução da taxa básica de juros, a Selic de 6,5% para 6% ao ano, este pode ser um bom momento para a compra ou financiamento do imóvel.

Realizado pelo grupo Simpex e Desart, um novo condomínio residencial foi lançado no Passaré. De acordo com o gerente comercial do grupo, Diogo Milanesi, nessa primeira fase foram lançadas três torres, 144 unidades, ao todo, serão 240 unidades.

O condomínio foi construído numa área de 12 mil metros quadrados, com cinco torres, e possui dois tipos de comodidade, apartamentos com 58 e 48 metros quadrados.

Os apartamentos de 58 metros quadrados dispõe de três quartos, dois banheiros, duas vagas de estacionamento e varanda. Já os de 48 metros quadrados possuem dois quartos, dois banheiros, com uma ou duas vagas de estacionamento e varanda.

Os apartamentos serão financiados no modo crédito associativo pela Caixa Econômica, com parcelas a partir de R$ 599,00 mensais, com entrega em 36 meses.

“Embora os momentos de crise econômica tenham balançando a confiança do consumidor, as pessoas cultivam sonhos e querem realizar, e comprar um imóvel faz parte desses sonhos. O Passaré reúne alternativas e opções a todas as classes sociais”, diz Milanesi.

Ainda segundo Milanese, o Passaré favorece a implantação desse produto, pela sua boa localização, bem como pela sua valorização nos últimos anos. Além de dispor de atividades comerciais, serviços, bancos, supermercados, restaurantes, shoppings e bares.

O empreendimento dispõe também de academias, quadra, camping, piscina e salões de festa. Lançado na última quinta-feira (5), em seu primeiro dia, cerca de 49 famílias foram atendidas.