FMI diz que perspectiva de crescimento global é precária em meio a tensões comerciais

O FMI (Fundo Monetário Internacional) afirmou nesta terça-feira (2) que o crescimento global perdeu força em meio às tensões comerciais e condições financeiras mais apertadas, mas que pausas nas altas dos juros ajudarão a impulsionar a atividade a partir do segundo semestre de 2019.

A diretora-gerente da entidade, Christine Lagarde, disse que a economia global está "instável" após dois anos de crescimento estável, com a perspectiva "precária" e vulnerável ao comércio, Brexit e choques dos mercados financeiros. Lagarde se pronunciou na Câmara de Comércio americana em Washington, antes das reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial.

"Em janeiro, o FMI projetou crescimento global para 2019 e 2020 em torno de 3,5%, menos do que no passado recente, mas ainda razoável. Desde então, ele perdeu mais força", declarou Lagarde.

Legarde ressaltou que a recuperação esperada para o final de 2019 é frágil.Ela disse ainda que o FMI não prevê uma recessão global a curto prazo, e que o "ritmo mais paciente de normalização da política monetária" do Federal Reserve (sistema de bancos centrais dos Estados Unidos) fornecerá algum impulso para o crescimento no segundo semestre de 2019 e em 2020.

Lagarde alertou, entretanto, que anos de dívida pública alta e taxas de juros baixas desde a crise financeira de 2008 deixaram espaço limitado, em muitos países, para agirem quando a próxima contração chegar e que, portanto, os países precisam fazer uso mais inteligente da política fiscal.

Isso significa atingir um equilíbrio melhor entre crescimento, sustentabilidade da dívida e objetivos sociais, além de agir para lidar com a crescente desigualdade através da construção de redes de segurança social mais fortes.

Ela previu nova pesquisa do FMI mostrando que o aumento das barreiras comerciais está prejudicando o investimento em fábricas, maquinário e projetos de criação de empregos.

Comércio

O comércio mundial encolheu 0,3% no quarto trimestre de 2018 e deve crescer 2,6% neste ano, abaixo da expansão de 3% em 2018 e da estimativa anterior de 3,7%, informou a OMC (Organização Mundial de Comércio) nesta terça-feira (2).

Em sua previsão anual, a OMC disse que o comércio tem sido pressionado por novas tarifas, crescimento econômico mais fraco, volatilidade nos mercados financeiros e condições monetárias mais apertadas em países desenvolvidos. A organização estimou em setembro que o crescimento em 2018 seria de 3,9%, contra 4,6% em 2017.

"Com as tensões comerciais em alta, não se deve ficar surpreso com esse cenário. O comércio não pode desempenhar seu papel total de guiar o crescimento quando vemos níveis tão altos de incerteza", disse o diretor-geral da OMC, Roberto Azevêdo, em comunicado.

"Claro, há outros elementos, mas o aumento das tensões comerciais é o principal fator", disse ele em entrevista à imprensa. "Acho que é bastante óbvio que as tensões entre Estados Unidos e China têm um grande papel".

Ele se recusou a prever o impacto da saída do Reino Unido da União Europeia. Embora o volume de comércio tenha crescido lentamente em 2018, o valor em dólares aumentou 10%, para US$ 19,48 trilhões (R$ 75,34 trilhões), em parte devido a um aumento de 20% nos preços do petróleo, disse a OMC.

O valor das negociações de serviços comerciais cresceu 8%, para US$ 5,80 trilhões (R$ 22,43 trilhões) em 2018, diante do forte crescimento das importações na Ásia.

O volume de comércio de produtos deve crescer com mais força em economias em desenvolvimento neste ano, com expansão de 3,4% nas exportações contra 2,1% em economias desenvolvidas.

Mas a previsão é altamente incerta, com o número de crescimento global de 2,6% sendo o ponto médio de uma faixa que vai de 1,3% a 4%. A taxa real de crescimento pode ser ainda maior ou menor se as tensões comerciais piorarem ou melhorarem, disse a OMC.