Fenerj movimenta empreendedores do Baixo Jaguaribe

Com o objetivo de estimular a cultura da cooperação com foco no associativismo empresarial e na interação das instituições envolvidas no desenvolvimento dos negócios do Baixo Jaguaribe, o Sebrae/CE, em parceria com a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, realiza mais uma edição da Feira de Negócios da Região Jaguaribana- Fenerj 2019. O evento será realizado de 7 a 9 de novembro, na Praça da Rodoviária, em Limoeiro do Norte.

Destacando, nas suas últimas edições, setores econômicos representativos para a região, este ano a feira se propõe a criar, além do ambiente de negócios, espaços que conectem o empreendedor à criatividade, ao empreendedorismo, às tecnologias sustentáveis e à inovação.

De acordo com a articuladora do Sebrae na região, Wandrey Pires, isso irá incentivar a integração de empresas, instituições governamentais, universidades, associações e sindicatos para fortalecer e ampliar as oportunidades de negócios e a formulação de estratégias diferenciadas voltadas para a elevação da competitividade dos pequenos negócios.

Assim, segundo ela, nesta edição a Fenerj foi estruturada para oferecer, em um único local, ambientes integrados que irão ampliar as oportunidades de relacionamento, aprendizado e negócios. A Feira, que acontecerá no horário das 18 às 23 horas, pretende aglutinar as principais vocações econômicas da região, gerando oportunidades entre os vários setores da economia regional e difundindo as melhores práticas públicas e sustentáveis para estimular o empreendedorismo.

Programação

Com esse propósito, a Fenerj 2019, além da Feira de Negócios, foi estruturada para abrigar uma vasta programação tendo como base a proposta “Trilhas de Oportunidades – Construindo o Jaguaribe Empreendedor que Queremos” que inclui desde ações de inovação como o “Bootcamp- Empreendedorismo em Ação na Economia Criativa” ao Talk Show “Chá com Mulheres Empreendedoras”.

Como parte da programação, também será realizado o Seminário Empreendedorismo na Gestão Pública- Gerando Oportunidades de Negócios e Melhorias de Renda, com a realização de palestras e apresentação de casos de sucesso em políticas públicas, com o objetivo de orientar gestores para a importância de permanecerem atentos às oportunidades de seus territórios.

Reconhecida como uma das mais tradicionais feiras de negócios do Ceará, a Fenerj 2019 contará também com uma programação cultural, com a apresentação de artistas e grupos da região.

SERVIÇO

Feira de Negócios da Região Jaguaribana- Fenerj 2019

Data: 07 a 09 de novembro de 2019

Local: Praça da Rodoviária -

R. Cel. Sindulfo Chaves, 590 - João XXIII, Limoeiro do Norte/CE

Mais informações:

www.fenerj.com.br