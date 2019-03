Fabricação caseira de cervejas artesanais ganha espaço no Ceará; conheça o passo a passo

Quando o entusiasmo pela cerveja artesanal for além da mera degustação e avançar para a criação de receitas próprias, investir em capacitação é a recomendação para crescer nesse ramo. Em Fortaleza, vem aparecendo com mais frequência cursos de curta e longa duração na área.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), por exemplo, oferece tanto um módulo de qualificação para sommelier, como disciplinas curtas e oficinas de harmonização e introdução ao universo das cervejas artesanais. A última edição foi ministrada de julho a dezembro de 2018, com apenas 20 vagas. Caminhando para a quarta turma, a próxima será aberta no segundo semestre. "O curso é voltado para o público de modo geral, o quesito é apenas gostar de cerveja, pois o resto ensinamos", aponta Ivan Prado, consultor de Gastronomia e Produção de Alimentos do Senac Ceará.

Já uma opção mais curta de aprendizado pode ser encontrado na Beer Planet. O curso tem duração de apenas 1 dia, sendo realizado semanalmente aos sábados, das 9h às 18h. No mesmo local também é possível adquirir os ingredientes e materiais para produção caseira, como panelas, moedor de grãos, lúpulo, levedura e malte.

"O público que nos procura é de amantes de cerveja. São pessoas que gostam tanto, que querem ter o prazer de fabricar a sua própria receita. A grande maioria delas quer no início praticar o hobby, mas com o passar do tempo acabam se envolvendo e querendo viver disso", comenta o proprietário da empresa e sommelier, Julio Costa.

Como fabricar cerveja em casa

Após a capacitação, chega o momento de investir nos equipamentos, seja para uma produção caseira ou para venda no mercado. "A cerveja sempre cobra o preço dela. Se você trabalha com equipamentos mais simples, você vai conseguir produzir, só que a qualidade talvez não seja o que você espera. É muito importante você investir em materiais que vão conseguir fazer o processo correto", pontua Julio.

Em casa, entre os elementos necessários estão panela, moedor de grão, controlador de temperatura e balde com poço termométrico e airlock. O custo dos materiais, segundo Julio, varia de R$ 1,2 mil a R$ 9 mil. Fora isso, tem as matérias-primas, tendo o básico: malte, lúpulo e levedura. Cada receita resulta em 20 litros de cerveja.

"É possível fazer cerveja em casa com alta qualidade, desde que se esteja atento aos processos, temperaturas e segurança na manipulação dos insumos e instrumental", enfatiza Lila Mendes, instrutora do curso de Beer Sommelier do Senac Ceará.

Própria marca

Com intenção de vender, o menor custo é sendo uma cervejaria cigana, quando o produtor alugar uma fábrica para fazer a produção de sua marca. "Dependendo do estilo, a partir de R$ 5 mil já se consegue um lote de um bom número de cervejas, com sua marca e tudo pronto", revela Francisco Abaeté, presidente da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal do Ceará.

Segundo ele, essa é uma boa alternativa para testar a receita e a sua viabilidade no mercado. O retorno é mais imediato e o investimento é baixo, porém, quem quiser crescer, esse modelo de negócio não deve durar tanto. "É algo que pode ser bom no início, por um a três anos, mas chega um momento que pelo volume vendido mensalmente, já compensa produzir na própria fábrica, que isso dilui também o custo dele", explica.

Para vendas maiores, existe a cervejaria fábrica combinada ou não a um restaurante. No primeiro caso, uma empresa de pequeno porte é em torno de R$ 200 a R$ 300 mil. Quanto ao segundo,o custo é maior por envolver outras licenças e uma estrutura maior devido a cozinha. "Depende do tamanho que você fazer, do volume de produção, o investimento já algumas centenas de reais. Podendo ser 300, 400, 600 mil ou até mais, dependendo da complexidade que você vai fazer de estrutura", completa.

Entre os maiores obstáculos, fora a pesquisa de mercado, para escolher um endereço estratégico que tenha um aluguel com bom preço e bem localizado para atrair o público, a dificuldade maior é a licença.

"Não é fácil desenvolver uma cervejaria no Ceará, como no Brasil, porque a nossa legislação, tanto municipal como estadual, ainda não contempla de forma específica o micro produtor de cerveja artesanal. Em outros estados, principalmente no Sul e Sudeste, isso está bem mais avançado. Existem legislações específicas que estimulam e protegem o pequeno produtor, porque isso é toda uma cadeia de geração de empregos, de serviços e estímulo ao turismo", relata o presidente da Abracerva.

Quando em ação, o retorno do investimento demora não menos que cinco anos. "Até porque a indústria necessita de uma constante manutenção de seus equipamentos, de renovação e mesmo manutenção preventiva. Novas tecnologias chegam para serem incorporadas para melhorar a qualidade do processo, reduzir perdas, melhorar o controle de qualidade do produto final", acrescenta. Mas, segundo Abaeté, compensa enveredar nessa área: "é um mercado fascinante, que tem um potencial gigantesco, pouco explorado no Estado, até mesmo no Brasil".