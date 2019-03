Cervejas artesanais: saiba por que são mais caras e onde apreciar em Fortaleza

A cerveja artesanal vem ganhando mais espaço nas prateleiras dos supermercados e lojas especializadas de bebidas na capital cearense. Independente do seu porte, ela é caracterizada pela sua produção quase que caseira, atenta a cada um dos detalhes. A instrutora do curso de Beer Sommelier do Senac Ceará, Lila Mendes, gosta de citar Maurício Beltramelli para definir a nomenclatura: "ao ouvir falar em Cerveja Artesanal, pense em cervejas mais bem cuidadas, com produções mais restritas (mas não necessariamente pequenas), o que leva a produtos com resultados finais muito interessantes e diversificados".

Já a característica do seu consumo é beber em menor quantidade, no entanto com maior qualidade, para apreciar e degustar. É o que aponta o presidente da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal do Ceará, Francisco Abaeté.

"A cerveja artesanal é um mundo. Só de tipos diferentes existem mais de 300 categorias conforme classificações internacionais. A criatividade do cervejeiro está na alma da cerveja artesanal, ou seja, ele pode inovar da forma como sentir à vontade, utilizando frutas e ingredientes regionais, por exemplo. Isso propicia uma experiência rica para o consumidor", destaca.

> Conheça o passo a passo da fabricação da cerveja artesanal

> Consumo de cerveja fora do lar no CE supera em 26% média nacional

Existem tipos ácidas, amargas, salgadas, doces, com sabor e aroma de café, chocolate, caramelo, frutas secas e vermelhas, com adição de fruta, cascas, raízes, lactose. De acordo com Abaeté, há modelos apropriados para combinar com frutos do mar, carnes, hambúrgueres e sobremesas, por exemplo.

Essa variedade de sabor permite que os amantes da cerveja não precisem recorrer a outros tipos de bebidas, se não quiserem, para harmonizar com outras refeições para além de petiscos ou o churrasco do almoço.

"Existem cervejas apropriadas para consumir com frutos do mar, outras com carnes, hambúrgueres, sobremesas. Então, essa variedade de sabores e características, como mais amarga, doce, encorpada ou leve. Isso que faz esse mundo. O cervejeiro, se ele quiser passar um ano tomando cervejas diferentes por dia, pode não repetir a cerveja e ter uma gama de experiências", acrescenta Abaeté.

Para aproveitar essa pluralidade, a orientação é estudar um pouco sobre esse universo primeiramente. "É necessário procurar saber um pouco a respeito dos estilos e por onde começar para não fazer um percurso com sabores mais extremos antes de provar as 'menos intensas' e se desestimular", pontua Lila Mendes, instrutora do curso de Beer Sommelier do Senac Ceará.

Quem não quiser ler muito sobre, pode contar com o sommelier geralmente disponível na maioria dos bares de Fortaleza, para receber dicas com relação a sabores, estilos e teor alcoólico. Em Fortaleza, há espaços com fabricação própria de cerveja, é o caso da Turatti e do Hey Ho Beer Pub, além de outros bares que vendem os chopes artesanais cearenses. A 5 Elementos, por exemplo, sempre anuncia onde é possível beber os seus chopes na cidade, fora a área dentro da sua fábrica.

Preço

Além da definição sobre o significado da cerveja artesanal, o consumidor questiona o preço da cerveja, sempre mais elevado que as tradicionais. "As cervejarias artesanais têm um volume muito pequeno de produção, então os custos fixos de uma fábrica ou um brewpub têm de ser diluídos em uma pequena quantidade de litros de cerveja produzida a cada mês, o que isso também agrega um custo ao produto final", explica Abaeté.

Na conta entra também mais de 60% de tributação e matérias-primas em sua maioria importadas. "Importamos os maltes e os lúpulos, que são produzidos na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália. Então, eles já tiveram o processo de importação, foi para São Paulo, por exemplo, teve um distribuidor nacional, do qual compramos dele. Então, passou por todo um processo até chegar aqui, isso já chega muito caro", contextualiza.

Para completar ainda tem a mão de obra na produção que, segundo ele, a cervejaria artesanal emprega proporcionalmente mais pessoas que uma toda industrializada. "Além disso, nós estamos geograficamente em uma situação que temos que pagar muito frete por toda essa cadeia", completa.

Onde beber em Fortaleza

5 elementos

Endereço: Av. Cel. José Philomeno Gomes, 1152

Bairro: Eng. Luciano Cavalcante

Telefone: (85) 3085-5070

Funcionamento: quarta a sábado

Turatti

Endereço: Rua Ana Bilhar, 1178

Bairro: Varjota

Telefone: (85) 3099-2829

Funcionamento: terça a domingo

Yankee Beer

Endereço: Rua Osvaldo Cruz, 1893

Bairro: Dionísio Torres

Telefone: (85) 3045-3103

Funcionamento: terça a domingo

All Grain

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 3927

Bairro: São João do Tauape

Telefone: (85) 98135-5796

Luzterr

Enderenço: Rua Tenente Benévolo, 1280

Bairro: Meireles

Telefone: (85) 3181-7062

Funcionamento: quinta a sábado

Hey Ho Beer Pub

Endereço: Rua Nunes Valente, 1247

Bairro: Meireles

Telefone: (85) 3393-8760

Funcionamento: terça a sábado

Fabeer

Endereço: Rua 3, casa 9 (Cond. Jitirana) - Baturité

Telefone: (88) 99968-1019

Funcionamento: segunda a domingo

Donkey Head

Endereço: R. Norvinda Pires, 42

Bairro: Aldeota

Telefone: (85) 3109-6070

Funcionamento: segunda a domingo

Mestre-Cervejeiro.com

Endereço: Av. Senador Virgílio Távora, 1055

Bairro: Aldeota

Telefone: (85) 3248-2050

Funcionamento: segunda a domingo