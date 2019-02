Economia do Ceará cresce 1,03% em novembro do ano passado ante 2017

A atividade econômica do Ceará registrou alta de 1,03% em novembro de 2018, na comparação com igual período de 2017. De acordo com o Índice de Atividade Econômica Regional - Ceará (IBCR-CE), divulgado na sexta-feira (15), pelo Banco Central, no acumulado de janeiro a novembro, a atividade cearense cresceu 0,98%.

Apesar dos resultados positivos, a economia do Estado recuou 0,59% de outubro para novembro do ano passado.

Já a atividade econômica da região Nordeste recuou 0,1% no trimestre encerrado em novembro, ante o trimestre finalizado em agosto. Segundo o Banco Central, "a atividade econômica mostrou relativa acomodação nos últimos meses de 2018, após recuperação dos impactos negativos da paralisação do setor de transporte rodoviário de cargas".

O BC pontuou ainda que o desempenho econômico do Nordeste "tem sido o menos consistente entre as regiões, com resultados da indústria e do comércio situando-se abaixo da média nacional, tanto no ano quanto nos meses mais recentes".

O IBC-Br é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira e ajuda o BC a tomar suas decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade dos três setores da economia: indústria, comércio e serviços e agropecuária, além do volume de impostos. O indicador foi criado pelo Banco Central para tentar antecipar, por aproximação, a evolução da atividade econômica.