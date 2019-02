Atividade econômica no Nordeste cai 0,1% no trimestre até novembro, diz BC

A atividade econômica da região Nordeste recuou 0,1% no trimestre encerrado em novembro, ante o trimestre finalizado em agosto. A informação é do Boletim Regional do Banco Central, divulgado nesta sexta-feira (15), em Salvador.

Segundo o BC, "a atividade econômica mostrou relativa acomodação nos últimos meses de 2018, após recuperação dos impactos negativos da paralisação do setor de transporte rodoviário de cargas".

O BC pontuou ainda que o desempenho econômico do Nordeste "tem sido o menos consistente entre as regiões, com resultados da indústria e do comércio situando-se abaixo da média nacional, tanto no ano quanto nos meses mais recentes".

No documento, a análise da atividade nas regiões leva em conta os dados até novembro do ano passado.

Nesta sexta-feira, mais cedo, a autoridade monetária divulgou o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) referente a todo o País, em dezembro de 2018, que indicou alta de 0,21% ante novembro, na série com ajuste sazonal. Em relação a dezembro de 2017, houve alta de 0,18% pela série sem ajuste.