Auxílio emergencial: Situação cadastral do CPF pode ser verificada pela internet

A unidade da Receita Federal de Fortaleza aglomera filas de espera desde a liberação do auxílio emergencial de R$ 600 do Governo Federal, que foi autorizado ontem (7). Uma das informações precisas para realizar o cadastro é o número do CPF. Porém, a Receita Federal informa que as pendências em relação ao documento podem ser efetuadas pela internet. Isso é fundamental, pois quem não tiver o CPF regularizado não recebe o auxílio.

O site da Receita disponibiliza os serviços de verificação da situação cadastral do CPF, a atualização do cadastro e também regularização caso o documento esteja como "suspenso". Segundo o superintendente regional da Receita Federal na 3ª Região Fiscal, João Batista Barros, grande parte dos atendimentos da Receita estão sendo realizados pela internet e podem ser solucionados rapidamente.

"Os principais atendimentos são feitos pela internet, o próprio contribuinte pode ir direto no site e tentar fazer o ajuste do CPF pela internet, especialmente quem tem título de eleitor, porque há um batimento com os dados da Justiça Eleitoral", relata.

Caso o contribuinte não consiga resolver seu problema, o órgão criou um e-mail para atender a demanda da população durante este período de pandemia, através do endereço eletrônico atendimentorfb.03@rfb.gov.br.

Para utilizar este meio, o contribuinte deve informar o nome completo, CPF, telefone, uma foto do contribuinte segurando a própria documentação,descrição do pedido e o protocolo gerado no site da Receita Federal, demonstrando que o serviço não foi realizado pela internet.

O superintendente da Receita, orienta que em casos de pessoas que não tenham acesso a e-mail ou a internet, é recomendado que se busque familiares ou amigos de confiança para realizar o procedimento.

"A primeira orientação que a gente dá para quem não tem um e-mail, ou não tenha conhecimento disso, é que procure algum familiar, amigo ou pessoa próxima que possa criar um e-mail e, que lhe auxilie a encaminhar a documentação necessária. Essa é a melhor orientação, buscar esse atendimento à distância com ajuda de uma pessoa de sua confiança", aconselha.

