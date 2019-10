Atividade turística do Ceará lidera ranking nacional em 2019

O Ceará apresentou o melhor índice de atividades turísticas do Brasil em 2019. Mesmo com queda de 1,1% em agosto, o Estado acumula o maior crescimento do país no acumulado dos últimos 12 meses e ao ano, com avanço de 9,2% e 6,4%, respectivamente. Os dados são inerentes a Pesquisa Mensal de Serviços divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (11).

Com base no mesmo período, o País apontou avanço de 2,9% e 2,4%. Atrás do Ceará no ranking aparecem os estados de São Paulo (6,4%), Bahia (2,9%), Goiás (2,8%) e Minas Gerais (2,5%).

Em relação a agosto de 2018, o índice caiu 5,9%. Com o resultado, as atividades turísticas no Ceará registram uma receita nominal de 12,8% no acumulado dos últimos 12 meses e de 9% ao ano. Já em agosto, a receita sofreu retração de 1,3%.

Outros serviços

O volume de serviços prestados no Ceará recuaram 2,6% em agosto ante um crescimento de 1,7% em julho. Entre as atividades que contribuíram para o resultado estão: os serviços prestados a família (12%) e serviços de informação e comunicação (1,2%).

Em comparação ao igual período do ano passado, o índice também apontou queda de 1,1%. No ano o ritmo de queda se manteve em 1,4%, já no acumulado dos últimos 12 meses houve uma leve diminuição no ritmo de queda de 0,3%, passando de 2,8% em julho para 2,5% em agosto.

De acordo com o IBGE, a atividade outros serviços apresentou a maior variação positiva no mês, com um aumento de 9,3%. Os serviços profissionais administrativos e complementares também apontaram avanço de 3,7%.

Receita Nominal

Em agosto, a receita nominal do Ceará apontou uma retração de 2,2,%, ante um crescimento de 1,4% em julho. Na comparação com agosto de 2018 a receita nominal teve um crescimento de 1,1%. No acumulado ao ano o índice apresentou a mesmo aumento, uma variação de 1,1%. Em 12 meses, o índice se manteve estável.

Nordeste

Entre os estados do Nordeste, cinco apresentaram recuo no mês. Alagoas teve a maior retração, com queda de 5%, seguido do Piauí (3,2%), Ceará (2,6%) e Rio Grande do Norte (1,5%). Na ponta oposta, a Bahia foi um dos únicos estados da região que apresentaram variação positiva em agosto, com avanço de 1,3%, seguida do Maranhão (0,9%) e Paraíba (0,5%).