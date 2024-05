Estado paga 1ª parcela do 13º salário nesta sexta (10) e injeta R$ 600 milhões na economia

O Governo do Estado paga, nesta sexta-feira (10), a primeira parcela do 13º salário dos servidores, que deverá injetar em torno de R$ 600 milhões na economia.

O governador Elmano de Freitas confirmou hoje (9) que o dinheiro cairá na conta dos servidores. A informação havia sido antecipada por esta Coluna em abril.

Dia das Mães

Parte do montante será importante para movimentar o comércio cearense, às vésperas do Dia das Mães, uma das principais datas de vendas. Somado à folha de pagamento do mês de maio, a cifra chega a R$ 1,7 bilhão.

Receberão o abono 163 mil pessoas, entre servidores ativos, inativos e pensionistas.

Em 2023, o pagamento havia sido feito em junho, também de maneira adiantada.

Veja também Victor Ximenes Empresa goiana conclui resort de luxo no Ceará em 2026 e expande investimento no NE

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil