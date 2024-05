Minalba Brasil vence três categorias de Prêmio Embanews, com foco em inovação de embalagens

A Minalba Brasil, marca do Grupo Edson Queiroz (GEQ), venceu três categorias do Prêmio Embanews, premiação anual com foco em reconhecer a inovação da embalagem brasileira, além do talento do profissional do setor. O prêmio é entregue pela Revista Embanews e foi destinado ao projeto 'Fala na Lata'.

O produto de cunho social foi lançado em agosto do ano passado, em uma parceria entre a Minalba Brasil e a Gerando Falcões. Os prêmios conquistados foram de Design - Programação Visual da Embalagem, e Marketing - Case/Linha de Produto Diferenciada pela Embalagem.

Veja também Negócios Fortaleza tem 3 bairros entre os 10 mais caros do Nordeste; veja ranking Negócios Sua Nota Tem Valor: entenda como funciona o programa que paga até R$ 25 mil em prêmios

Segundo a própria Minalba, o 'Fala na Lata' nasceu com o objetivo de dar visibilidade à arte da periferia, utilizando a lata, por meio da embalagem, como plataforma. Lilo Vianna, incluso no portfólio da Gerando Falcões, assinou os desenhos que estampam as versões com gás e sem gás de Minalba.

"Projetos assim me fazem sonhar ainda mais, porque eu jamais poderia fazer tudo isso sozinho. Eu me sinto muito grato por todos esses parceiros e pela forma como me abraçaram, e por poder lutar por causas que todos nós acreditamos", aponta o profissional.

Outro prêmio

A recém-lançada lata de Minalba também venceu um prêmio entregue pela revista. O destaque ficou na categoria de Design Funcionalidade e/ou Praticidade da Embalagem, direcionado para o novo modelo com descrição em Braille.

O produto é parte da campanha #LataPraTodosVerem, desenvolvido com o suporte da Ball Corporation, líder mundial em embalagens sustentáveis de alumínio. A consultoria foi da Fundação Dorina Nowill para Cegos, com o intuito de alcançar um impacto positivo na experiência de compra de pessoas com deficiência visual, trazendo também inclusão aos consumidores da marca.

Todas as latas de Minalba contam com a descrição em Braille na tampa desde janeiro de 2024, incluindo a edição especial com a Gerando Falcões.

"Apesar de já sermos líderes no mercado de água mineral brasileiro, a Minalba Brasil está sempre em busca de novos formatos de inovação para o público. Somos pioneiros em oferecer água mineral em lata de alumínio, uma embalagem infinitamente reciclável e que gera renda para milhares de catadores do País", explica Christina Larroudé, Diretora de Marketing da companhia.

Além destes, a Minalba Brasil ainda concorre nas categorias Destaque e Melhor Embalagem do Ano, duas das principais do Prêmio EMBANEWS, mas o anúncio só será feito no dia 2 de maio.