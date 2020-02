Jovens empresários focam em empreendedorismo social

Com a proposta de fortalecer iniciativas de negócios com retorno social, a nova gestão da Associação de Jovens Empresários (AJE) de Fortaleza pretende contribuir para um novo ambiente de negócios na cidade, com enfoque no empreendedorismo social. A nova diretoria toma posse hoje e ficará um ano à frente da entidade.

De acordo com o novo coordenador geral da associação, José Valdemir Lima Alves, a ideia é buscar estratégias de sustentabilidade de empresas sem fins lucrativos, que dão retorno para a sociedade. Inclusive, o lema "empreendedorismo de impacto" será o norte da nova diretoria para o ano de 2020.

Alves inclusive associou o tema ao empresário Geraldo Luciano, que será homenageado na cerimônia de posse da nova diretoria da associação. "Ele adota e ajuda alguns projetos sociais. Até nos indicou alguns para que a gente trabalhe junto, nesse sentido". O empresário, tido como mentor das novas gerações, receberá no evento o título de Jovem Mentalidade Empreendedora Social.

A nova diretoria da AJE também buscará prospectar novos modelos de negócios para ajudar a aumentar a eficiência das empresas locais. "Vamos fazer esse levantamento para que os empresários da cidade não fiquem para trás".

O jovem empresário afirma que o ano é visto como positivo para a economia da cidade. A aposta é firmar parcerias com a iniciativa pública, com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e com os próprios associados. A associação também espera que novos jovens empreendedores surjam na cidade e contem com o apoio da AJE Fortaleza.

Cético quanto à possibilidade de redução de impostos para as empresas com a reforma tributária, Alves diz esperar somente que a carga não aumente. "O que a gente sabe que vai acontecer é uma simplificação dos impostos, mas a gente também sabe que, friamente, não vai ter redução da carga tributária. O que esperamos é que não tenha acréscimo", destaca ele.

Cerimônia

A AJE Fortaleza comemora 30 anos de história em solenidade de posse da nova diretoria. A cerimônia acontece hoje (4), às 19h30, no auditório Waldyr Diogo, na sede da Fiec. O contador Valdemir Alves receberá o comando da entidade do atual coordenador-geral, Rafael Fujita.