Com obras aceleradas, Aeroporto de Fortaleza é mais competitivo

O acelerado ritmo das obras de expansão do Aeroporto de Fortaleza, que entrega hoje (25) a nova área de check-in doméstico e internacional, ganha outro significado diante do momento de reorganização da malha aérea, após a Avianca ter suas operações suspensas. Além disso, o terminal cearense se torna competitivo em relação aos outros aeroportos também concedidos à iniciativa privada, na avaliação de especialistas do setor.

Sob o comando da Fraport Brasil há um ano e seis meses, o Aeroporto de Fortaleza já conta com 78% das obras previstas concluídas. O pesquisador do Núcleo de Economia do Transporte Aéreo do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), Alessandro Oliveira, destaca que é importante Fortaleza se consolidar. "Os players estão se reconfigurando, há todas essas disputas entre Gol, Azul e Latam. O setor aéreo está passando por movimentações competitivas muito importantes", destaca.

Ele lembra que o Aeroporto Internacional de Recife Gilberto Freyre, concedido à iniciativa privada em março deste ano, agora se "cristaliza" como concorrente do terminal cearense na captação de voos.

"A gente tem ainda outros aeroportos privatizados, como Salvador, então a questão mais importante é que a competitividade está se acirrando cada vez mais e os aeroportos não podem bobear, porque as companhias aéreas estão com movimentações intensas de malha. Quem ficar para trás pode perder uma fatia de mercado importante", diz.

Para ele, a concretização das melhorias transmite uma imagem ainda melhor do Aeroporto e da própria Fraport às companhias aéreas que escolheram Fortaleza para operações-chave. "Essa é uma boa notícia: você ter um projeto de melhoria que se solidifica. É uma mensagem importante que o administrador aeroportuário passa ao mercado", frisa.

O especialista em Direito Aeronáutico André Soutelino também vê com bons olhos a agilidade das obras de expansão e melhoria do Aeroporto de Fortaleza, mas destaca que a administradora aeroportuária, sozinha, não é a "salvadora da pátria" para alavancar o turismo local. "É preciso investir ainda mais na infraestrutura, ter uma promoção inteligente de Fortaleza como destino turístico, para que a população de outros países saiba que o Ceará existe no mapa", explica Soutelino, acrescentando que apostar na qualificação de quem faz a cadeia do turismo no Estado é fundamental para que Fortaleza realmente saia na frente. "O Estado está no caminho certo. Se duvidar, foi o primeiro que se antecipou nesse quesito desenvolvimento do turismo, mas é preciso investimento", destaca.

Relevância

E sair na frente na comparação com outros aeroportos do Nordeste é justamente o que vislumbra a presidente da Fraport Brasil, Andreea Pal. Durante apresentação da nova área de check-in realizada na tarde de ontem (24), a executiva disse acreditar que o Aeroporto de Fortaleza se destaca ante os demais por ter um "programa de desenvolvimento mais significativo".

"Eu conheço também o programa de desenvolvimento de Recife e não é grande como o nosso, porque eles não têm espaço e por isso estamos seguros de que vamos ser os melhores", explica Andreea Pal.

De acordo com ela, o novo check-in deve ampliar em 50% a capacidade de atendimento aos passageiros em relação ao antigo. O novo check-in ficará localizado no antigo subsolo do aeroporto, agora piso térreo. O pavimento que anteriormente era conhecido como térreo, agora é o primeiro andar do equipamento, onde funcionarão desembarques doméstico e internacional, além do mix de lojas do equipamento. No segundo pavimento, será mantido o embarque e, no último, funcionará a parte administrativa, como já ocorre.

O número de pontos comerciais no aeroporto passará de 106 para 120 e, de acordo com Andreea, 80% das lojas já foram comercializadas. "A qualidade vai ser diferente também", explica. Além das novas lojas, que devem incrementar a geração de empregos, a presidente da Fraport Brasil também detalha que, com a ampliação do check-in, as companhias devem reforçar seus quadros na Capital. Já a própria Fraport não prevê novas contratações.

O próximo passo no cronograma de obras é a entrega de uma passarela interna ligando a área de check-in até o embarque, que deve ser entregue neste segundo semestre. Até maio de 2020, a parte do terminal deve ser completamente reformada.

Posteriormente, até dezembro de 2021, as intervenções para ampliação da pista também devem ser concluídas.

Otimização

Ao passo que as obras evoluem, o entorno se adequa à nova realidade do Aeroporto de Fortaleza, de acordo com o prefeito da Capital, Roberto Cláudio.

"A partir de maio do próximo ano, provavelmente coincidindo com a entrega da expansão, entregaremos o corredor que liga a Avenida Silas Munguba até o Mucuripe, que passa também pelo aeroporto", destaca.