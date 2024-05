Hapvida volta a lucrar e tem receita de R$ 7 bilhões no 1º trimestre

A Hapvida NotreDame Intermédica encerrou o primeiro trimestre deste ano com crescimento de 3,9% na receita líquida no comparativo com igual período de 2023, atingindo R$ 7 bilhões.

O lucro líquido foi de R$ 83 milhões, revertendo o prejuízo assinalado no 1º tri do ano passado, que havia sido de R$ 342 milhões.

Considerado um dos mais importantes indicadores do setor de saúde, a sinistralidade caiu para 68,0%. No último balanço divulgado pela companhia referente ao quarto trimestre de 2023, o índice foi de 69,3%.

Sinistralidade

“O comportamento da Sinistralidade Caixa, nosso principal indicador operacional, surpreende até o movimento sazonal e se torna o melhor desde a fusão com a NotreDame Intermédica em 2022”, afirmou Jorge Pinheiro, CEO da Companhia.

O Ebitda ajustado ultrapassou a marca histórica de R$ 1 bilhão, alta de cerca de 60% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.

“A geração de caixa robusta e a desalavancagem contínua reforçam a trajetória consistente dos negócios da Companhia”, afirmou Pinheiro. O número de beneficiários ficou praticamente estável na relação trimestral, caindo 0,8%, mantendo-se na casa dos 15,8 milhões de vidas.

