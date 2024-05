M. Dias Branco doa 47 toneladas de alimentos ao RS

Boa notícia! A imprensa do Rio Grande do Sul está dando grande destaque à decisão da cearense M. Dias Branco -- líder do mercado brasileiro de assas e biscoitos -- que doou 47 toneladas de alimentos às vítimas das enchentes que castigam a população gaúcha.

De acordo com os jornais de Porto Alegre, as doações da empresa cearense, que tem fábrica em Bento Gonçalves, na região chamada de Serra Gaúcha, estão sendo entregues a duas Organizações Não Governamentais – a Central única das Favelas (Cufa) e ao banco de alimentos do Sesc, que fazem sua distribuição.



Uma parte dos alimentos doados por M. Dias Branco está sendo transportada de seu complexo industrial e portuário instalado e em operação na Região Metropolitana de Salvador.

É mais uma empresa do Ceará solidarizando-se com a população do Rio Grande do Sul. Na semana passada, a Nordeste Vegetais, do empresário Edson Brok, que tem fazenda de produção em Quixeré, na Chapada do Apodi, doou, transportou e entregou ao Sesc de Porto Alegre 25 toneladas de banana nanica, que estão sendo distribuídas, preferencialmente a crianças e idosos.