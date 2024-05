Faec constrói e reforma 20 sedes de Sindicatos Rurais

A Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) inaugurou, sábado passado, a nova sede do Sindicato Rural de Madalena, no Sertão Central do Ceará.

O presidente da Faec, Amílcar Silveira, que comandou a solenidade, anunciou que, ao longo deste ano, serão construídas outras 10 sedes de sindicatos rurais nas diferentes regiões do estado. E também serão reformadas mais 10.



A construção da nova sede do Sindirural do município de Morrinhos, na região Norte, já ficou pronta e será inaugurada nos próximos dias. A nova sede do Sindirural de Jaguaretama está em construção.

Até o fim deste mês, será iniciada a construção da nova sede do Sindicato Rural de Morada Nova.

Amílcar Silveira disse à coluna que todo o investimento que está sendo feito na construção e na reforma das sedes dos sindicatos rurais do Ceará é bancado pela própria Federação da Agricultura