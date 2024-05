BNB tem R$ 8 bi para emprestar em microcrédito; saiba quem pode pegar até R$ 21 mil

O Banco do Nordeste (BNB) registrou mais de R$ 3,3 bilhões em desembolsos para microempreendedores urbanos, de janeiro a abril deste ano, e ainda tem R$ 8 bilhões disponíveis para novos empréstimos em sua área de atuação.

Esses recursos do programa Crediamigo são destinados à aquisição de insumos, equipamentos e capital de giro, podendo ser utilizados em atividades da indústria, comércio e serviços, em atividades formais e informais.

Quais os valores e quem pode sacar?

As operações começam com valores a partir de R$ 100 e podem chegar a R$ 21 mil.

Para solicitar crédito, o cliente precisa ser maior de idade, ter ou querer iniciar uma atividade econômica e ter faturamento de até R$ 360 mil ao ano.

Para crédito em grupo, é preciso reunir amigos empreendedores para aval solidário, que é a garantia conjunta para pagamento das prestações.

Veja também Victor Ximenes Ordones, do espetinho na calçada ao império do carneiro que fatura R$ 70 milhões por ano

Orçamento anual

No total, o banco tem um orçamento anual de R$ 11,2 bilhões para o microcrédito urbano, prevendo um crescimento de 5,2% sobre 2023, quando a cifra atingiu R$ 10,6 bilhões.

Especificamente no Ceará, foram registrados mais de R$ 906 milhões em desembolsos para microempreendedores urbanos, nos quatro primeiros meses do ano. O valor corresponde a mais de 363 mil operações de crédito. Até dezembro, a previsão é desembolsar mais de R$ 3,1 bilhões no Estado.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil