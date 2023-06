Uece recebe inscrições para novas turmas de curso pré-Enem; saiba como se inscrever

Promovido pelo Núcleo Pré-Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Uece), o curso preparatório para o vestibular tem inscrições abertas para novas turmas até 30 de junho. A formação terá duração de seis meses.

Para se inscrever, é necessário que os interessados acessem o site do Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos da Universidade Estadual do Ceará (Iepro), preencham o cadastro e gerem boleto da taxa de inscrição no valor de R$ 160.

Após efetuar o pagamento, o aluno deverá comparecer à secretaria do UeceVest, onde entregará os documentos necessários para a confirmação da matrícula:

Comprovante de pagamento de inscrição;

Duas fotos 3x4;

Cópia do RG do estudante e, no caso de alunos menores de idade, também do responsável financeiro;

Cópia do CPF do estudante e, para menores de 18 anos, também do responsável financeiro;

Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou declaração de que está cursando, preferencialmente, o 3º ano;

Cópia do Comprovante de residência com CEP;

Após a matrícula, os estudantes deverão pagar cinco parcelas mensais de R$ 160 e terão direito a apostilas e carteira de estudante.

Vale lembrar que, além de alunos do Ensino Médio, pessoas que já tenham concluído a escola e desejem se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou outros vestibulares também podem participar do curso.

CURSO

As aulas presenciais devem começar no dia 10 de julho. O curso contará com turmas no turno da manhã e da tarde, ministrando aulas das 7h15 às 12h e das 13h15 às 18h, respectivamente.