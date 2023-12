Primeira infância: parceria entre família e escola promove formação cidadã

A família desempenha um papel importante no desenvolvimento inicial de uma criança, moldando não apenas o caráter individual, mas também a compreensão de valores e ética. Tendo a escola como aliada, a família se torna um lugar fértil para o despertar da cidadania na primeira infância.

“A necessidade do diálogo entre a instituição de Educação Infantil e a família é inquestionável, visto que são as duas instituições mais importantes para o desenvolvimento integral da criança”, pontua a pedagoga Eliábia de Abreu Gomes Barbosa, Mestre e Doutora em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e professora da rede municipal de educação de Fortaleza há mais de 10 anos.

A pedagoga explica que existem muitas formas de aproximar a família do trabalho de formar cidadãos no contexto da educação infantil. “Não fazemos a educação infantil sozinhos. Como sempre nos alerta a renomada pesquisadora da área, Silvia Helena Vieira Cruz, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, ‘a relação entre famílias e instituições de Educação Infantil deve ser, como preconiza nossa legislação, de complementação e cooperação’”, argumenta.

Essa parceria tornou-se mais necessária durante o período da pandemia, com a realidade do ensino remoto. “A parceria das famílias foi imprescindível para que tivéssemos sucesso nesse trabalho de estarmos junto das crianças mesmo estando distantes", avalia Eliábia de Abreu.

Formação cidadã

A família é uma fonte vital de educação para a cidadania, sendo responsável por transmitir conhecimentos sobre direitos, deveres e o funcionamento da sociedade. Durante a primeira infância, a criança está ávida por compreender o mundo ao seu redor, e a família desempenha um papel central ao contextualizar essas informações de maneira compreensível. Ao fornecer uma educação cidadã desde os primeiros anos, a família contribui para a formação de indivíduos conscientes e comprometidos com o bem comum.

Algumas experiências proporcionadas pela escola aproximam as famílias desse desafio de formar cidadãos desde a primeira infância. Atividades como visitas às residências das crianças e um passeio pela comunidade em que a instituição de educação está inserida são uma oportunidade de identificar deficiências estruturais e suas potencialidades, como explica a professora Eliábia de Abreu.

“É preciso destacar que esse passeio e visita são previamente organizados, planejados, e autorizados pelas famílias das crianças, que também podem acompanhá-las. Eu costumo chamar essa experiência de uma ‘oportunidade de encontro com a realidade’. É uma verdadeira ‘aula’ de cidadania ter vivências como essa. As crianças ampliam seus saberes sobre a realidade que estão inseridas e ao mesmo tempo podem projetar ações para sua transformação”.

Aprendendo sobre democracia

Uma experiência didática que ensina sobre cidadania é a vivência de uma eleição. A professora Eliábia conta como a atividade lúdica “eleição dos bichos”, promovida por ela durante a pandemia, envolveu crianças e suas famílias no processo democrático de escolher o melhor animal.

“As crianças foram trazendo seus conhecimentos, aprendizados sobre o reino animal e tiveram a oportunidade de expressar suas preferências. Dessa forma, foram se afirmando como sujeito da história, aprendendo mais sobre o sistema democrático, de forma lúdica e prazerosa. Foi um momento de muita participação e aprendizados para as crianças e famílias. Encerramos essa experiência aprendendo a aceitar as decisões coletivas. Um aprendizado necessário para o sistema democrático que ela está inserida, e que é sujeito protagonista”.

Inclusão e diversidade

A promoção da inclusão e do respeito à diversidade é um elemento essencial da educação para a cidadania. Durante a primeira infância, a família desempenha um papel crucial ao introduzir a criança a diferentes perspectivas, culturas e identidades. Ao criar um ambiente que celebra a diversidade, a família prepara a criança para interagir em uma sociedade plural, fomentando a compreensão, a aceitação e o respeito pelas diferenças.

"A relação de parceria com a família precisa ser ainda mais intensa, forte e, portanto, a promoção da inclusão, em primeiríssimo lugar, deve se iniciar pelo acolhimento a criança e a sua família, seja que formação ela tiver”, destaca a pedagoga.

De acordo com Eliábia de Abreu, o primeiro passo para que a família colabore no desenvolvimento de uma mentalidade inclusiva na criança, para que esta respeite a diversidade, deve ser dado pela instituição de educação, assim como é dela a responsabilidade de oferecer uma educação que promova a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, e de construir uma educação comprometida “com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa” (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 2009).

“Em uma perspectiva dialógica de educação, ao educar as crianças, as famílias também são educadas, pois muitas não tiveram oportunidade de vivenciar uma educação antirracista, por exemplo, e assim reproduzem preconceitos presentes em uma sociedade estruturalmente racista, lgbtfóbica”, pontua. “À medida em que temos famílias que respeitam às diversidades, sejam elas de que ordem sejam, observamos um impacto positivo na promoção da inclusão e do respeito à diversidade na primeira infância”, finaliza.

O projeto Primeira Infância é uma campanha do Sistema Verdes Mares (SVM), com apoio da Prefeitura de Fortaleza, e busca elucidar temas sobre esse período para o público, por meio de matérias no portal do Diário do Nordeste e conteúdos nas mídias do grupo.