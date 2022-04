Prefeitura retoma licitação de terminal no Centro e obra custará R$ 4 mi a mais que o orçado em 2020

A proposta de construir um miniterminal de ônibus na área entre a Praça José de Alencar e a estação de metrô, no Centro de Fortaleza, é cogitada pela Prefeitura, ao menos, desde 2019. Agora, uma nova licitação está aberta. A expectativa é que a obra finalmente aconteça e mude o espaço tomado por vegetação e usado como estacionamento.

Em 2020, uma licitação foi iniciada. Mas não prosseguiu devido à pandemia. O custo da obra agora é R$ 10,4 milhões, cerca de 4,8 milhões a mais que o valor definido na licitação para execução do projeto em 2020. Um acréscimo de 85%.

O período para inscrição das propostas está aberto desde o dia 31 de março e segue até o dia 13 de maio. Na data, a Prefeitura fará a abertura das propostas e será escolhida a empresa que irá construir o miniterminal.

Se tudo tramitar sem obstáculos, a ordem de serviço deve ser assinada, e a obra executada em 8 meses.

Como ficará a área

O projeto do miniterminal José de Alencar prevê a implantação de duas plataformas livres para embarque e desembarque dos passageiros, e uma plataforma que se interliga com a área de acesso do metrô.

O equipamento, conforme a licitação, deve ter um bloco de apoio aos motoristas, com banheiro e refeitório.

Legenda: Imagem de como deve ficar a área com o miniterminal Foto: Divulgação Prefeitura

O local será envolvido por gradis que deverão limitar o acesso dos pedestres que serão conduzidos a faixas elevadas. O acesso ao equipamento será pela Rua 24 de Maio e a saída pela Rua Liberato Barroso.

Quando o miniterminal for concluído, para garantir o fluxo dos ônibus, o sentido de um trecho da Rua Guilherme Rocha será alterado.

Questionada pelo Diário do Nordeste sobre as linhas que irão circular no miniterminal, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que antes do início da obra é feita uma previsão, mas não é divulgada ainda, pois posteriormente poderá haver mudanças.

Legenda: Imagem de como deve ficar a área com o miniterminal Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Quando cogitado em 2019, a gestão municipal anunciou que o equipamento deveria receber ônibus que circulavam na praça Castro Carreira (Praça da Estação), à época, em obras.

Com a entrega da reforma, em março deste ano, a Etufor reorganizou os pontos de parada de 15 linhas de ônibus que trafegam no entorno da Praça da Estação.

Legenda: Imagem de como deve ficar a área com o miniterminal Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Licitação anterior

Na licitação para o obra do miniterminal aberta em 2020, o valor global era de R$ 5.610.604,51. No processo concluído em março de 2020, a vencedora foi a empresa OK Empreendimentos Construções e Serviços LTDA, cujo critério de escolha do processo licitatório foi o maior desconto.

Na época, a empresa apresentou uma proposta para executar a obra por R $5.553.378,33.

Legenda: Terreno tomado pela vegetação Foto: Kid Jr

No atual processo, o valor global da licitação é de R $10.419.198,75. O Diário do Nordeste comparou as duas licitações e não há grandes alterações no projeto a ser executado.

O titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), Samuel Dias, explica que a obra licitada anteriormente estava prevista para ser iniciada no primeiro semestre de 2020, coincidindo com o primeiro período da pandemia.

“Nessa época, as obras que ainda não haviam sido iniciadas foram suspensas e os recursos contingenciados”, garante. Em 2022, a Prefeitura retomou o projeto.

Samuel Dias Titular da Seinf “Houve ajustes de projetos, de forma a melhorar alguns aspectos de detalhes. Por exemplo, usando concreto em toda área de circulação dos ônibus para ter maior durabilidade”.

Mas, conforme Samuel, o aumento do custo se deve principalmente à atualização dos preços. “Temos uma inflação muito relevante em materiais como concreto e principalmente aço no período do primeiro orçamento para o orçamento atual”, acrescenta.

Conforme a comparação das licitações, o orçamento da obra teve um aumento de valor estimado em 11 dos três 13 itens de custo. Somente os gastos referentes à demolição (que passou de R$ 14 mil para R$ 10 mil) e ao paisagismo (que passou de R$ 18 mil para R$ 13 mil) são cotados mais baratos do que foram em 2020.

Itens como terraplanagem, drenagem, estrutura, pavimentação, instalações elétricas e hidráulicas, dentre outros, estão cotados mais caros. O que no total gera um acréscimo de 4.808.594,24 ao valor da obra se comparada ao valor cotado em 2020.

Praça já foi ponto de embarque

Na década de 1950, a Praça José de Alencar, local que o miniterminal será estruturado ao lado, foi o principal ponto de partida de várias linhas de ônibus no Centro de Fortaleza.

Já na década de 1960, por ser um dos pontos congestionados, surgiram discussões para a retirada dos ônibus do local.

Em 1971, a Praça da Estação foi inaugurada e passou a receber os coletivos. Em 1979, a Praça José de Alencar voltou a receber as linhas e em 1987 a estação foi extinta no local.