Morre o professor e ex-reitor da Uece, Francisco de Assis Moura Araripe, aos 71 anos

O professor universitário e ex-reitor da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Francisco de Assis Moura Araripe, faleceu no último sábado (30). A informação foi compartilhada em nota de pesar da própria Universidade. O velório acontece na manhã deste domingo (1º), na Funerária Ethernus, localizada no bairro Aldeota. A missa acontecerá às 16h, no mesmo local. Ele deixa esposa, filhos e netos, além de amigos e colegas saudosos.

Fortalezense, Araripe nasceu em 14 de janeiro de 1952. Graduou-se em Administração de Empresas pela Uece, em 1977, e concluiu o mestrado em Estudos Avançados em Planificação Territorial e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona, em 2003.

Ingressou na Uece em fevereiro de 1979, onde desempenhou diversas atividades. Em sala de aula, atuou no Centro de Estudos Sociais Aplicados (Cesa), nos cursos de Administração e de Serviço Social.

No âmbito administrativo, foi chefe de departamento e Diretor do Cesa. Foi presidente do Conselho de Reitores das Universidades Cearenses (Cruc), membro e vice-presidente da Academia Cearense de Administração (cadeira nº 2) e Secretário-Executivo da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Fortaleza.

Conquistas acadêmicas

Também foi Vice-Reitor (1996-1999 e 2000-2003) e Reitor por dois períodos (2003-2004 e 2008-2012). Suas gestões foram marcadas por importantes conquistas, como o primeiro vestibular do curso de Medicina da Uece, em 2003, e a nova estrutura do Restaurante Universitário (RU) do campus Itaperi, entregue em 2012.

Também foi dele a ideia da implementação do Instituto do Estudos, Pesquisas e Projetos da Uece (Iepro), através do qual a Uece ampliou sua capacidade de atuação junto à sociedade em três linhas: pesquisa, desenvolvimento de recursos humanos e consultoria. Nos últimos tempos, o professor Araripe ocupava o cargo de presidente da entidade.

O Reitor da Uece, professor Hidelbrando Soares, decretou luto oficial de três dias na Universidade e lamentou a perda do colega.

“O professor Araripe é parte fundamental do que a Uece se constituiu como uma grande instituição de ensino superior cearense. Para além de uma marca de gestão, deixa seu legado na trajetória de estudantes, colegas e amigos que tiveram a satisfação de compartilhar com ele essa jornada”, destaca.