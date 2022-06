Com Cemitério do Bom Jardim superlotado, Fortaleza abre edital para empresa exumar e remover corpos

Um dos diversos impactos da pandemia em Fortaleza foi a sobrecarga do sistema funerário. O cenário levou ao limite o principal equipamento público da cidade: o Cemitério Parque Bom Jardim, que terá corpos exumados para possibilitar a abertura de novas vagas.

A Prefeitura de Fortaleza abriu licitação para receber propostas de empresas que executem os serviços de remoção, acondicionamento e traslado dos corpos e restos mortais. As informações estão publicadas no Portal de Compras do Município.

Esse é um procedimento comum a qualquer cemitério, realizado periodicamente para abertura de novas vagas. A exumação é permitida por lei após mais de 5 anos do enterro, segundo o edital. Os corpos e restos mortais serão transferidos, em urnas, das sepulturas para os ossuários do cemitério. Os jazigos que apresentarem danos estruturais serão recuperados.

Prefeitura de Fortaleza Em edital de licitação A quantidade de vagas para sepultamentos está bem limitada, tendo em vista que no último ano não houve abertura de novas vagas. É de extrema necessidade a exumação daqueles que já cumpriram o prazo legal.

Fortaleza tem, hoje, 5 cemitérios públicos, para sepultamentos gratuitos, voltados à população de baixa renda: Cemitérios São Vicente de Paula, no Mucuripe; Santo Antônio, no Antônio Bezerra; São José, na Parangaba; de Messejana e do Bom Jardim, em bairros homônimos.

De acordo com o Município, eles “recebem todos os meses uma grande demanda, principalmente o do Bom Jardim, por ter o maior número de vagas”.

De acordo com o edital, o Cemitério Parque Bom Jardim tem cerca de 250 vagas para adultos, 894 para crianças ou membros corporais e outras 250 de tamanho “extra grande”. O equipamento realiza, em média, 15 enterros por dia.

Prefeitura de Fortaleza Em edital de licitação Os cemitérios públicos de Fortaleza, possuindo grande demanda, necessitam urgentemente dos serviços de exumação, tendo em vista a necessidade de atendermos à população de baixa renda.

Num cálculo superficial, é como se a capacidade atual, se não for estendida, só atendesse a demanda por cerca de 3 meses, “o que demonstra urgência da resolução da situação”, como cita o documento publicado pela prefeitura.

De acordo com a gestão municipal, a estimativa é de que sejam gastos R$ 4,2 milhões com os serviços. O documento não especifica quantas novas vagas serão abertas após as exumações.

Capacidade máxima

O Cemitério Parque Bom Jardim foi fundado em 1994 e, aos 16 anos de funcionamento, viu a capacidade esgotada pela primeira vez.

No ano de 2010, havia zero vagas disponíveis para sepultamentos dentro dos 82 mil m² de extensão, sendo necessário, então, realizar as primeiras exumações.

Avanço da Covid

No início da pandemia, para evitar a falta de leitos para sepultamento, a Prefeitura de Fortaleza solicitou, em abril de 2020, uma licitação para aumentar a capacidade do Cemitério Bom Jardim.

Naquela época, cerca de 4.753 jazigos e 18.144 ossuários foram licitados e construídos conforme a demanda. Atualmente, o cemitério dispõe de uma média de 2.000 vagas para pronto-sepultamento.