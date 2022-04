Ceará registra precipitações em 96 municípios; Região Norte concentra maior chuva

Choveu em 96 municípios no período de 24 horas, conforme os dados divulgados às 9h50 desta terça-feira (5) pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A precipitação com maior volume se concentra na Região Norte do Estado.

O maior acumulado foi observado em Granja, Litoral Norte cearense, com 95 milímetros. O número é seguido pelos registrado na Ibiapaba, em que Ipaporanga marca 94mm, seguida por Ipueiras, com 92mm, e Hidrolândia, 74mm.

Maiores acumulados até o momento

Granja: 95mm

Ipaporanga: 94mm

Ipueiras: 92mm

Hidrolândia: 74mm

Poranga: 73mm

Itapiúna: 62mm

Ararendá: 55.6mm

Boa Viagem: 53.5mm

Jaguaribara: 53.2mm

Previsão do tempo

Segundo a Funceme, a previsão do tempo para o Ceará nesta terça-feira é de chuvas em todas as macrorregiões do Estado.

A precipitação, esperada para os próximos dois dias, quarta-feira (6) e quinta-feira (7), deve ocorrer durante os períodos da madrugada e manhã na faixa litorânea e partir do final da tarde nas demais macrorregiões.

Em geral, as chuvas esperadas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico, devido à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.