Prédio em Sobral é isolado após sacola com bananas de dinamites ser encontrada no local

Um prédio residencial de Sobral, no interior do Ceará, foi isolado e os moradores evacuados, na tarde desta segunda-feira (4), após uma sacola com explosivos ser deixada no jardim do edifício.

A polícia militar foi acionada após denúncia anônima e constatou que o pacote contém bananas de dinamites de demolição tipo E. A sacola foi deixada em um canteiro, que fica próximo a janelas do andar térreo.

O local está localizado no bairro Campo dos Velhos, a apenas um quarteirão do Centro de Convenções da Cidade.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) disse em nota que o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado e segue para o local. A Delegacia Regional de Sobral investiga o caso.

