Acidente de moto deixa adultos e três crianças feridas em Juazeiro do Norte

Um acidente de moto terminou com cinco pessoas feridas em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, neste domingo (15). Uma mulher, um homem e três crianças, todos no veículo, foram as vítimas da ocorrência.

O caso ocorreu, segundo moradores da região, por volta das 8h deste domingo na Avenida Padre Nestor Sampaio, no bairro Lagoa Seca.

Quatro vítimas foram socorridas e levadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem que se acidentou não aceitou ser atendido. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) esteve no local para os primeiros levantamentos.

Crianças e mãe feridas

Uma das crianças, de 1 ano 2 meses, teve de ser encaminhada ao Hospital Santo Antônio por suspeita de traumatismo cranioencefálico. Já a de 4 anos teve dor abdominal e um ferimento na face e a de 7 apresentou dor lombar e no abdômen.

A mãe das crianças, uma jovem de 23 anos, teve um hematoma na região frontal e escoriações pelo corpo, informou o Samu. O relatório do atendimento indica que a mulher estava "aparentemente alcoolizada".

O Diário do Nordeste solicitou detalhes do caso para a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno.