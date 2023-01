Após chuva em mais de 60 municípios, veja previsão do tempo no Ceará nesta segunda-feira (16)

Nesta segunda-feira (16), a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê chuva em todas a macrorregiões do Cerá. O indicativo ainda aponta possibilidade de céu entre nublado e parcialmente nublado.

Ainda neste domingo (15), a previsão é a mesma. O Ceará registrou chuva em 65 municípios nas últimas 24 horas, segundo dados da Funceme. O período chuvoso se deu entre as 7h desse sábado (14) e o mesmo horário deste domingo (15).

A cidade com o maior volume de precipitação foi Amontada, no litoral norte, com 58 milímetros (mm). Várzea Alegre e Granjeiro vêm em seguida, com 41 mm e 35.5 mm respectivamente.

De acordo com o monitoramento da Funceme, a chuva se concentrou na região do Cariri, passando também pelo Sertão Central e pela faixa litorânea. Em Fortaleza, caiu chuva de 8.2 mm.